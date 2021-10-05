【施政報告】林鄭月娥：聚焦新局面、新機遇　市民關心土地房屋問題

▲ 林鄭月娥指新一份施政報告將聚焦新局面、新機遇，以及市民關心的土地房屋問題。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今（5日）出席行政會議前見記者表示， 明日發表任內最後一份施政報告，早前舉行逾40場諮詢會，收到3,800份書面及電郵意見書，市民最關心房屋及土地供應問題，並指紓困措施早前已公布，故不會再有篇幅有關新冠疫情而需要支援地方，施政報告將聚焦在新的局面、新的機遇。

她預告，本份報告的篇幅與上年差不多，中文版共168頁，內容總結四年任期的工作及措施，預計需要2個多小時才可宣讀完。

林鄭月娥指，經中央實施兩大舉措，包括國安法及完善選舉制度，令香港回復穩定，不少人向她說「係時候做嘢」，認為現時的香港是「新局面」。她續指，本港現今正遇上「十四五規劃」新機遇，早前公布的大灣區及深圳前海發展方案，均令香港現在的處景十分好，又形容通關是香港頭等大事，會努力向中央爭取盡快通關。

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記者：陳麗娜