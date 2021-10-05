【Rapper抽擊】Novel Friday出歌抨擊MIRROR　力數5大問題狠批姜濤阿Jer

▲ Novel Friday出歌抨擊MIRROR，力數五大詬病直接抽擊姜濤、阿Jer。

組合MIRROR人氣高企，代言的廣告鋪天蓋地，「鏡粉」無處不在，有粉絲自然就會有「haters」，近日本地Rapper Novel Friday推出新歌《MIRROR FREESTYLE》，直接點名抨擊MIRROR，力數他們「五宗罪」，包括唱功差、利益行先、涉嫌炒襲等。

男團MIRROR出道三年，人氣越來越高，成功在香港重新掀起追星熱潮，每次MIRROR推出演唱會定會引起搶飛潮，新劇則成為熱話，MIRROR 12子更成為廣告商的寵兒，代言活動與廣告鋪天蓋地，有感MIRROR帶動了香港樂壇的氣氛。

▲ MIRROR接近代言了全港所有種類的產品。（instagram圖片）

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但同時亦開始出現「MIRROR疲態」，有網民開始投訴MIRROR無處不在，令人感到煩厭，早前更有業內人士指他們是「廣告從業員」。日前本地Rapper Novel Friday推出新歌《MIRROR FREESTYLE》，直接點名狂轟MIRROR，歌詞寫到：「唔洗指名道姓 呢度鏡得一塊 餅得一塊」，歌詞中更列出MIRROR五大問題。

1. 批評12子偶像派造型

MIRROR身為偶像組合，俊朗外形是必須，Novel Friday認為12子只得外表和偶像包袱，並未為樂壇做出相應的貢獻：「太多賣樣扮做歌 俾個偶像包袱我」另外更疑似直指成員姜濤，以諧音「薑蓉」謂：「不知不覺 變成 商業口臉 唔講以為呢期 興返薑蓉薑臉」。

▲ （instagram圖片）

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2. 唱功差多藉口

上月底舉行的《拉闊音樂會風火雷電》掀起全城搶飛潮，在開騷前夕，有份演出的MIRROR成員阿Jer（柳應廷）於社交網站表示自己身體抱恙，被質疑是否想為演出走音「打底」，Noval Friday歌詞寫到：「今次感冒 仲未睇醫生 仲未睇醫生 所以今晚呢個PITCH 都仍然唱唔到啲音」

▲ 阿Jer於拉闊音樂會表演失準。（經濟日報圖片）

另外，歌詞亦有提到「鍾意錢銀同名利 咪冇時間練歌 不過冇所謂啦 個樂壇係咁架啦」，指責MIRROR只顧商業利益而欠缺歌手應有的練歌時間。

3. 廣告利益為先

之前有圈中人指MIRROR是「廣告從業員」已經引起了一起風波，Noval Friday再沿用這一點，攻擊MIRROR指音樂人身份作保護罩，實情是「利益行先」：「講緊你哋呢班商業心態 靠音樂擋子彈」。

另一段則寫到：「廣告多係好威？係 FANS多到好TIGHT？係 根本做個樣出黎話咁樣就係音樂」，再度指MIRROR枉為「音樂人」。

▲ 姜濤廣告無所不在。（instagram圖片）

4. 涉嫌抄襲

MIRROR唱將阿Jer又再度中箭，他的Solo作品《狂人日記》剛推出時，已被指涉嫌抄襲英國樂團MUSE的歌曲《Uprising》，Novel Friday重提此事：「拉闊音樂？二十年黎維持糖衣包裝 繼續響度 抄襲音樂 你本日記好狂咩？ 唔講以為MUSE黎咗香港 SHIT 咁都可以上榜 我有嘢講錯咗咩？」

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5. 新聞炒作

MIRROR雖然人氣高企，但過去也曾出現過不少負面報導，Noval Friday指出當中的問題：「根本呢個環境只係需要多啲花生娛樂大家 刺激大家 反正新聞一單冚一單 過咗一排冇嘢㗎喇」，暗指MIRROR亦靠著新聞炒作上位。

Novel Friday背景

去年加入樂壇的本地Rapper Novel Friday，今次已非首次就著本地歌手出歌「回應」，他的「Reply系列」曾推出《REPLY 致明日的舞》批評陳奕迅歌曲《致明日的舞》沉悶。

另外，他亦曾推出《REPLY 搖滾叛徒》，攻擊Supper Moment背棄搖滾信念。今次的《MIRROR FREESTYLE》則是他的「Reply系列」最新作品。

▲ Novel Friday IG沒有任何帖文。（Facebook圖片）

網民反應兩極

Novel Friday的新歌一出，網民意見兩極，有「MIRROR疲態」的網民欣賞Novel Friday的作品，但亦有人批評他的唱功：「Rap得麻麻，勝在勇氣可嘉。」亦有「持平」人士表示：「hiphop係diss㗎啦，睇唔過眼咪講，一味支持有咩意思。」有網民提議MIRROR可以派出Rapper代表Lokman（楊樂文）和Alton（王智德）出歌回應。

另外亦有網民不滿Novel Friday的言行：「有料就唔洗踩人上位嘅，唱好自己D歌先啦」、「不知明（名）人士想借人上位」。

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