【新冠肺炎】80後港男與妻一同確診Delta變種病毒　疑搭飛機被不戴口罩乘客傳染

▲ 一名80後港男在網上分享感染Delta的經歷。

本港新冠肺炎疫情緩和，但全球部分地區疫情仍未見鬆懈。其中一名80後港男日前就在網上分享，自己與太太早前搭乘客機前往美國，疑因其他乘客不戴口罩而令夫婦倆一同染上Delta變種病毒。事主表示現已康復，但回想起發病過程出現的症狀，仍覺痛不欲生。

一名港男周日（3日）在網上討論區「連登」以「中過Delta，你問我答」為題發帖，歡迎網民詢問他的染疫經歷。

事主先表示，自己與太太在3個月前搭飛機前往美國，落機即接種新冠疫苗。未料抵境的同時，他卻開始出現症狀，更與太太雙雙被驗出感染Delta變種病毒。

有網民就好奇事主為何會受感染，他懷疑是被機上不戴口罩的乘客所感染，點擊睇事主親述經歷：

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事主憶述，自己當時與太太被美國政府安排前往酒店免費隔離，期間也有人定時敲門巡房，而被病魔折磨的事主就直言「覺得會瞓瞓吓過咗身」：

佢哋每晚凌晨3、4點會敲一次門，確保我未死。因為夜晚瞓覺係個人最虛嘅時候，我真係有幾次覺得自己會瞓瞓吓過咗身。

他表示，自己屬於輕症，「但都病咗10日痛不欲生」，又指無藥醫，要靠自身免疫力康復，期間就無限循環「發燒、退燒、發冷、頭痛、咳嗽」5個過程，夜晚時睡時醒，完全欠缺胃口，而他在康復後瘦了超過10磅。

在生病期間，事主的媽媽相當憂心，日日以淚洗面，而太太則不夠膽向娘家告知此事。事主指太太身體虛弱，當時其實擔心太太多過自己：「不過好彩我同佢都大步檻過。」

事主指由確診到康復前後共花約15天，但要不再咳嗽就花了一個月時間。而暫時他仍未感到有任何後遺症，表示現時跑步與感染前沒有太大分別：

我同我老婆都康復得好好，真係同感染前無分別。

Delta病毒感染徵狀

英國症狀追蹤應用程式「ZOE COVID Symptom Study」研究指出，感染Delta病毒的患者症狀有所改變。雖然發燒仍然是年青患者的主要症狀之一，但愈來愈少人出現失去嗅覺及咳嗽的症狀。

點擊睇主要病徵如下：

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上述病徵以未有接種疫苗的患者為對象所得出的研究結果。至於已接種兩劑疫苗的患者，感染病徵則有所不同，點擊下圖了解：

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責任編輯：羅嘉欣