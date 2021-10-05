【母愛偉大】17歲患心臟病養子奇蹟康復　張慧儀攜子行善：要學懂感恩

▲ 張慧儀母子辦慈善相展。

前TVB藝人張慧儀早前出任「兒童心臟基金會籌款事務委員會聯席主席」，為呼嘯大眾對病童的關注，將舉辦慈善運動日，將於10月16日起以「先天性心臟病童(「心童」)生命之旅」為主題的相展打響頭炮。相展透過多個故事主角的人像攝影，由「懷孕」到「長大成人」，呈現病童的成長經歷、心路歷程、內心矛盾。

展覽的相片將透過互動相片展覽，與公眾分享心童故事以了解其人生旅途，當中便展出了張慧儀與愛兒Hanson的相片，二人母子情深合照，非常溫馨。

▲ 母子溫馨合照。

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母子齊做義工

張慧儀表示：「其實囝囝都有少少怕醜，所以叫他入行拍攝就唔好搞，但這次是慈善活動，我便諗吓計仔氹他亮相！其實可以母子檔做善事真的好特別，平時沒甚麼機會這樣影相，今次由著名攝影師Martin Lui操刀，順道可省回攝影費又可以影靚樣！」

慧儀姐更榮升基金會主席，笑言與囝囝齊齊做義工，可增母子感情：「其實囝囝手術後，是奇蹟康復得很好，所以我都想他知道要感恩，為社會付出，有機會都想一齊做義工，這些都是『身教』。」

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受疫情影響，張慧儀坦言工作受影響，要深思熟慮才可接工作：「之前有人邀請我返內地拍劇，但來回隔離成個月，真的要想好亞囝由誰來照顧？但他跟我講『媽咪你放心去啦，我大個喇！』，我當下都呆一呆，望真他真的成熟了，現在先放膽接工作。」

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無私領養病子

張慧儀為1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍，多年前在無線電視劇《真情》的演出令人津津樂道。

曾歷失婚的張慧儀，2007年到「平安之家」福利院探訪時，遇到患先天性心臟病的男孩Hanson，最後更決定領養他。

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張慧儀為養兒全心全意付出，13年來猶如生母一樣將Hanson放在第一位，為了Hanson，張慧儀甚至加入兒童心臟基金會，關注兒童心臟病問題，另外2018年在醫生建議下，Hanson接受了心臟手術延續生命。

為了讓養子醫病，她穿州過省，於北京、廣州往返做生意賺取醫療費和學費，又瘋狂出show賺錢。現仍單身的張慧儀，寧願跟養子相依過活，不強求愛情，她指兒子給她的也是真愛，亦享受這種愛。

先天性心臟病童相展

日期：2021年10月16日至10月30日

地點：九龍灣零碳天地

主題：以「先天性心臟病童(「心童」)生命之旅」為主題，透過多個故事主角的人像攝影，由「懷孕」到「長大成人」，呈現心童的成長經歷、心路歷程、內心矛盾。相片將透過互動相片展覽，與公眾分享心童故事以了解其人生旅途。

▲ 慈善相展。

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