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【潮著老字號】麥浚龍穿出型格秋蟬牌羊毛內衣　變身利工民男模推3色潮版虧佬衫

休閒消費 12:30 2021/10/05

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Juno、本地品牌Still House和利工民推新世紀羊毛內衣。（$900/圖片由品牌提供）

近年銅鑼灣希雲街成了年青人和一家大細周末日的好去處，雖然街道上的店舖、cafe數量和文青感覺難與深水埗相比，但一些本地獨立的時裝品牌亦在這裏落腳，當中有Still House，剛剛Still House與滿有歷史的利工民合作推出新版「秋蟬牌羊毛內衣」，還找來歌手Juno（麥浚龍）當上男模，頓時潮味十足。

只要花心思配襯，虧佬衫一樣可以出得大堂。（圖片still house ig）

秋蟬牌羊毛內衣的電視廣告，可說是港人的習體回憶之一，這廣告在70年代開始播放，歷時橫跨十年或以上，而適逢當時本港製衣業蓬勃，品牌更一道揚威海外，但隨著製衣工業向中國大陸移，今天富歷史的本地製衣品牌實在寥寥可數。

而我們對秋蟬牌羊毛內衣最有印象的，是以前常用「虧佬衫」來形容，同時又可見周星馳在他的電影裏經常看穿上，其實這一款Henley neck的毛衣款式，在外國非常普及。

    點擊圖片放大
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由見及此，這一次本地時裝品牌Still House，找來Juno當上創意總監，然後再交由利工民進行生產新一代的羊毛內衣。

新世代的「虧佬衫」改動的地方包括應用“The Code” Henley 32支精梳⻑絨棉製作，領口不易變形，以前胸前的3粒鈕塑膠鈕，改為兩粒牛角鈕，並加上100$ silk tapping襯托加強質感，衫腳亦刺繡上Still House X Kamonuj name tag字樣，細緻造工和設計令改良版超越了「內衣」的用途，從此不再「虧佬衫」。

查詢：2312 7007

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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