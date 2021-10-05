【澳門疫情】澳門再有確診個案涉42歲越南女子　公務員今天至星期四不用上班

▲ 澳門今新增一宗個案涉42歲越南籍女子。（資料圖片）

昨日（4日）澳門單日增3宗確診，分別是一名46歲男裝修工人、一名52歲男中國籍內地僱員、一名40歲越南籍男性。詳情即看【下一頁】

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，澳門今日（5日）再新增1宗確診病例，為澳門兩年來累計的第75例新冠病毒肺炎確診病例。患者為42歲女性，越南籍僱員，報稱和第72及73例一起在金多利花園5樓A室從事裝修的單位工作。由於被列為第72、73例的密切接觸者，於今日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。她在今年8月26日和9月30日分別接種了一劑國藥滅活新冠病毒疫苗。

另外，澳門當局公布，公務員在10月5日中午一時至10月7日起不需要上班，同時公共部門的領導應採取適當措施，確保因本身的性質而應經常對公眾提供服務的正常運作。當局強調是次措施是為了減少病毒傳播的風險，獲免除上班的工作人員，如非緊急或必要的情況，必須留在家中避免外出，以履行公務人員的義務。

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責任編輯：李榮忠