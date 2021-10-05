【恐怖外傭】菲傭疑不滿待遇惡意報復　用髒布擰廁所水供僱主一家飲用

▲ 新加坡一名菲傭不滿被僱主惡劣對待而私下報復。

新加坡一名菲傭，疑不滿僱主惡劣對待而私下報復，多次用髒布浸廁所水擰進水壺，又往水壺吐口水，供僱主夫婦及2歲大兒子飲用。及後女僱主懷疑菲傭偷用護膚品，在家中裝CCTV暗中觀察，才驚揭菲傭惡行，報警處理。案件日前進行審理，菲傭被判囚4周。

CCTV揭菲傭惡行

據新加坡媒體報導，涉案女傭來自菲律賓，現年32歲，被控魯莽行事及不誠實挪用財務罪名。案情指去年6月，女僱主發現她的面霜很快用完，懷疑菲傭偷用護膚品，於是在家中裝CCTV觀察其日常情況，發現她在一個多月內偷用護膚品28次，總值約4500港元。

女僱主與丈夫找中介提出解僱。女傭承認偷用護膚品，更自爆從去年9月起，多次往水壺吐口水，又裝廁所水供僱主一家飲用。據女傭描述，她先用一塊布清潔桌子及電視機，再將髒布浸入馬桶，隨後擰出廁所水裝進水壺中。女僱主翻查CCTV，發現她與丈夫及2歲兒子，在不知情的情況下喝了髒水，大驚報警。

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菲傭聲稱遭受惡劣對待

案件日前進行審理，被告代表律師求情指，被告在僱主家工作期間，一直受惡劣對待，每日工作至凌晨才入睡，翌日要在日出前起床工作，令她一年內暴瘦至40公斤。此外，她亦控訴得不到三餐溫飽，晚上只能吃剩飯及剩菜。

被告曾多次向中介要求更換僱主但不果，才決定私下報復。女傭稱犯案後感後悔，指自己在菲律賓育有3名子女，分別12歲、7歲及4歲，認為此行為讓他們感到失望。

法官表示女傭若對僱主不滿，可透過其他方法求助，而不是吐口水及將廁所水裝進水壺洩憤。菲傭最終被判囚4周。

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責任編輯：王明芳