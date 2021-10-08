【若善健談】 梨渦淺笑

非洲人口超過12億，手提電話市場佔有率最大的品牌並不是蘋果或三星，而是內地生產新興品牌。皮膚黝黑的人可能有以下經驗，尤其在晚間選擇自拍功能時，鏡頭往往難於對焦及相片效果令人尷尬不已。生產商遂收集大量相片進行美顏研究，把較深的膚色自動調亮及增加美顏功能，自拍遂成為當地潮流，可以真正展現不同的笑容，而再不是專注牙齒的潔白程度。

香港一直是福地，政府一直努力為市民健康把關，衛生署除了對藥物有嚴格的規管及法例保障外，健全及通報機制也行之有效。隨著疫情在全世界蔓延，令健康再次成為焦點，同時，前往身體檢查的人數也明顯有所上升，許多人得悉身體健康指標未如理想，需要服用藥物加以控制及改善，更意想不到的是不少人為了節省金錢，選擇在網上胡亂購買類似的藥物或水貨產品，這不單是違法，也是將生命成為賭注的選擇。要知道原廠藥物在任何階段都採取嚴密的監控，確保藥物質素不受干擾，例如溫度與濕度的偏差均有機會令到藥物所發揮的功效產生變化，所有產品必需全部銷毀，這是有理念公司對患者貫徹始終及負責任的態度，也是我們信賴原廠藥的依據及信心。

水貨藥品可能是其他國家的原廠藥品，但不受本地政府監管，出現不同的變數已難以用金錢反映存在的風險，包括藥品包裝可能遭人偷龍轉鳳、竄改藥物有效日期、使用其他患者的餘貨，長期服用適得其反，完全沒有保障，也難以向相關單位作出追究，行徑等同自毀健康堡壘，放棄笑容的本能。病向淺中醫，身體出現毛病時應諮詢醫護人員的意見，配合正廠正藥，病情得以改善，由心出發的笑容才顯得真摯及可貴，相反，節省金錢服用水貨藥品難以長久統治健康，等同購買笑容一樣，牽強的笑容難以維持，背後只會隱藏不為人知的心酸。

梨渦淺笑是指美女淺淺的微笑，笑出酒渦的意思。擁有健康的人總是洋溢著歡顏，發自內心的笑容不分膚色、種族，不需要自拍神器的輔助，也沒有攝影角度限制，只貴乎於我們對健康的態度和選擇，就像《日出時讓街燈安睡》一樣，需要不斷為笑容努力、堅持及奮鬥。

秋葵



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