【酒店下午茶】沙田凱悅酒店推韓國提子High Tea 　468元兩位歎香印精緻甜點

▲ 沙田凱悅酒店與韓國農水產食品流通公社合作，推出「韓國香印提子下午茶」，有多款以韓國香印製造的甜品。(酒店提供)

沙田凱悅酒店聯乘韓國農水產食品流通公社 ，推出期間限定「韓國香印提子下午茶」，讓食客可以在城中的都市綠洲細味精緻可口的美點。韓國農水產食品流通公社屬非營利性政府機構，主要推廣韓國農水產食品，提升國際市場地位，促進當地農業經濟。

韓國出產的香印提子，當造期在夏秋兩季，其表面呈青翠綠色，比一般青提更飽滿圓潤，外皮薄而爽脆，果肉清新香甜，無籽更方便進食。當地最知名產區為慶尚北道，因溫差大、降水少的氣候特別適合提子生長。

今次下午茶選用的香印提子，就是在此種植的頂級「姬香公主」，糖度高，每粒平均重量更有15g以上，酒店大廚以韓國香印提子炮製一系列精緻糕點，讓食客陶醉在迷人果香。

甜點推薦香印提子香檳慕絲，外層是亮澤的朱古力鏡面，幼滑的香檳慕絲包著香印提子，造型可愛酷似一粒青提。香印提子白朱古力奶凍，鬆軟的海綿蛋糕夾著滑溜的白朱古力奶凍，中間綴以粒粒香印提子，清新甜香。

其他甜品還有香印提子吉士撻、香印提子雲石芝士蛋糕、香印提子綠茶忌廉卷及香印提子奶凍，味道誘人。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

鹹點則有焗香印提子鮮蝦接骨木花忌廉撻，清香的接骨木花忌廉，拌入香印提子及鮮蝦再焗，配搭創新，口感豐富。香印提子忌廉芝士三文治，餡料是香甜的提子搭配鹹香的忌廉芝士，入口甜而不膩。

另外，客人可選擇額外加配其他香印提子特飲，包括香印提子米酒、香印提子韓國米酒檸檬汁，以及無酒精的香印提子梳打及香印提子梳打水青檸汁。輕呷一口飲料，配合酒店綠意盎然的氣氛，打卡就最好不過。

沙田凱悅酒店「韓國香印提子下午茶」

電話：3723 1234

價錢：468元/兩位(另加一)

記者：招美寶