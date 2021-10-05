【MIRROR成員】呂爵安推出第3首個人單曲　進撃的Edan搶攻樂壇新人獎

MIRROR成員不斷分別推出個人新歌，繼早前Anson Lo的勁舞快歌《Megahit》後，被視為今年樂壇新人獎大熱門的呂爵安（Edan）宣布於明天（10月6日）推出新作《My Apple Pie》，亦即是Edan今年的第3首個人單曲，走勢凌厲！

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甜蜜情歌配女神級主角

昨晚（10月4日），Edan與MIRROR官方IG都公開Edan新歌宣傳照，其中寫道「全程力撐My apple pie 跟他怎可硬拼，小諧星sweet爆情歌」。

Edan一改之前兩首單曲《E先生連環不幸事件》及《小諧星》的慘情，最新單曲充滿甜蜜感覺，相信可以「冧爆」一眾爵屎了！他也有於IG限時動態內要粉絲從「Cutie Pie」、「Apple Pie」中二選一。

而Edan過往兩首單曲MV都找來「女神」任女主角，包括：譚旻萱（Mandy）、周秀娜，今次就有「最美星二代」林愷鈴（Ashley）。在宣傳照中，二人對望、Ashley又輕挨Edan肩膀，似乎Edan終於可在MV內找到一個伴了！

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黃偉文再為Edan填詞

Edan出道作《E先生連環不幸事件》由黃偉文（Wyman）填詞，歌詞慘情又虐心。今次新歌同樣由Wyman操刀填詞，他昨晚於Instagram發文指新歌本來是叫「À La Mode」，稍後又會解釋新歌歌名何解改成《My Apple Pie》。

Wyman又提到「分別同三位Mirror成員寫嘅歌，somehow最後出街都變成M字頭」。大量爵粉留言感謝Wyman，而Edan自己就留下蘋果、批的符號，再加上一個加號與雪糕符號，是表示「sweet爆」嗎？

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Edan成新人獎熱門

Edan、曾比特（Mike）、張天賦（MC）同樣出自《全民造星》節目，三人同樣被視為樂壇新人獎的大熱門。Edan有大量爵屎應援、投票，《E先生連環不幸事件》MV點擊率超過890萬，再加上《E先生》是三台冠軍歌，又憑《大叔的愛》田一雄「入屋」，自然更被外間看高一線。

不過Mike與MC同樣有冠軍歌與大熱作品，而且每一個頒獎禮的準則也不同，令人更加期待3人的成績表！

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