【MIRROR X ERROR星蹤】12子Pop-up Store與鏡仔「同框自拍」　贏193+肥仔簽名相赴AK咖啡角

▲ 人氣男團MIRROR和ERROR的活動不斷。

人氣男團MIRROR和ERROR大受歡迎，工作及應援活動不斷。

本周活動包括MIRROR 12位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、李駿俊（Jeremy）與王智德（Alton）的限定店；教主和AK的大型內褲廣告；AK咖啡角；贏取193及肥仔簽名相。

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12子限定店

MIRROR全員齊出動為手機品牌代言，該品牌由即日起至10月31日於中環華人行設立「Samsung Galaxy Z Series期間限定店」，讓鏡粉可跟MIRROR成員「同框自拍」兼即製個人專屬MIRROR WhatsApp Sticker。

鏡粉由即日起凡於中環限定店內選購Galaxy Z Fold3 5G或Z Flip3 5G摺機，即可獲得MIRROR精美海報乙張及相卡乙套（共 15 張）數量有限，送完即止。

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教主AK齊晒肌

內衣褲品牌Calvin Klein邀得「教主」Anson Lo及AK為其代言，二人的大型性感照片遍佈全港各分店，讓神徒及生粉前往打卡。

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AK咖啡角

NESCAFÉ邀得AK成為品牌代言人，並分別由即日起至10月11日及10月15日至10月21日於旺角The FOREST及荃灣D•PARK愉景新城設置期間限定咖啡體驗亭。

▲ （大會提供）

193+肥仔簽名相

193和肥仔獲韓國農水產食品流通公社邀請合作拍攝廣告，並以超市禮卷、香印提子、193及肥仔即影即有簽名照片作禮物，吸引一眾「404」齊玩遊戲。

▲ （IG圖片）

《Megahit》跳舞版

教主的新歌《Megahit》現正熱播，他預告將於今晚（5日）9時在Mirror Youtube Channel播放跳舞版本，神徒們要準時收看。

▲ （IG圖片）