【流感疫苗】醫管局指市民流感免疫力低憂有爆發　倡先打新冠疫苗相隔14天再打流感針

▲ 醫管局總感染控制主任賴偉文。（資料圖片）

季節性流感疫苗接種計劃明日（10月6日）起展開。醫管局總感染控制主任賴偉文表示，市民的流感抗體水平低，擔心若今年爆發流感，或會影響很多人，建議市民可先接種兩劑新冠疫苗，相隔14日再接種流感疫苗。

賴偉文今早（5日）接受電台訪問時指，季節性流感疫苗接種計劃將分兩個階段進行，首階段的對象是在專科門診或普通科門診求診的65歲或以上長者、智障人士、領取傷殘津貼的人士；而第二個階段將於11月8日展開，會擴至所有65歲以上長者、從事飼養及屠宰家禽或豬隻行業人士。有意打針的人士毋須預約，醫生會在病人覆診時提醒其可接種流感疫苗。

他提到去年冬季甚少流感個案，市民的流感抗體水平低，擔心若今年爆發流感，或會影響很多人，估計流感高峰期會由今年12月底至明年2月。因應新冠疫情的影響，如果加上流感，會令感染的病人病情更嚴重，所以建議市民要要注射兩項疫苗。

賴又提到，若長者未接種新冠疫苗，應該分別接種新冠及流感疫苗，並可先接種兩劑新冠疫苗，相隔14日再接種流感疫苗，相信能趕及流感高峰期。

始終新冠肺炎的影響比較大。專家委員會都會建議分開14日接種兩款疫苗，相信是想避免打完流感針後，若出現不適如發現，就會誤以為是新冠疫苗引起，令到之後再打會有影響。

他又說，由於新冠肺炎疫苗的保護力很強，而流感疫苗接種計劃已進行多年，副作用亦不強，相對上長者會較接受。

至於採購疫苗方面，他表示當局會準備更多流感疫苗，指市民或會擔心新冠疫情與流感「夾擊」，預計今年接種流感疫苗的人數會有上升；其中醫管居員工接種流感疫苗的比率每年會增加約有5至6%，相信在更多的宣傳下，市民的接受率亦會更高。

至於現時巿民經常佩戴上口罩會否減少感染流感的機會，賴偉文表示，由於早前有不少小學及幼稚園爆發上呼吸道感染，由於巿民對流感免疫力低，當爆發會有好多人受感染。

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記者：郭詩詩