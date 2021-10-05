【2021大閘蟹】老字號大閘蟹網購限定優惠　每隻$42起購滿千元免運費【內附連結】

▲ 蟹肉肥美鮮甜爆膏，最平每隻$42起。(經濟日報資料圖片)

話咁快又踏入大閘蟹當造季節，蟹迷蠢蠢慾動之時，擁有老字號上海三陽泰記提供網上優惠價，率先訂購「蟹中之王」清水大閘蟹，每隻最平$42起 ，每隻重約 3 両至 8 両，新鮮抵港。性價比高之餘，集色、香、味三極隻隻蟹肉肥美鮮甜爆膏，買滿$1,000更可享免運費送貨服務。

清水大閘蟹享有「蟹中之王」的美譽，蟹身不沾泥，外型特徵為青殼白肚，金爪黃毛、體壯矯健、肉質結實鮮甜、蟹膏濃郁棉滑。每逢金風送爽、菊花盛開之時，正是清水金爪大閘蟹上市的旺季，農曆9月的雌蟹、10月的雄蟹，性腺發育最佳，其蟹膏煮熟後凝結，雌者成金黃色，雄者如白玉狀，配以薑醋，喝上溫熱的黃酒，滋味鮮美。

▲ 踏入大閘蟹當造季節，據說今年靚蟹特別多。(經濟日報資料圖片)

訂購詳情如下：

1.大閘蟹優惠由即日起至12月31日為止

2.優惠只限透過此Togetda連結購買

3.惠顧滿$1,000 或以上可享免費送貨，港島 (上環 - 柴灣) ﹑觀塘線及荃灣線 適用，其他地點另加$100運費

4.必須於送貨日至少 1 天前 WhatsApp 6222 3997 預約安排運輸出貨

5.不可取消、退款或更改訂單

6.如有任何爭議，上海三陽泰記保留最終決定權

另設以下免費自取點：

1.新蒲崗景福街99號啟德工業大廈2期9樓D及E室(總部)

取貨時間：星期一至日 9am-7pm

2.九龍灣德福廣場二期5樓501B號舖 Foodeli (占士包點)

取貨時間：星期一至日 2pm-90pm

3.長沙灣道681號貿易廣場地下1樓2號店 (富臨酒家)

取貨時間：星期一至日 12nn-4pm

4.葵涌葵涌和宜合道 26-30號1樓 (富臨酒家)

取貨時間：星期一至日12nn-4pm

5.紅磡明安街2-20號地下(富臨漁港)

取貨時間：星期一至日12nn-4pm

6.屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地下 (富臨漁港)

取貨時間：星期一至日2pm-4pm

7.香港北角英皇道330號美都大厦地舖 (瑞源新鮮大閘蟹)

取貨時間：星期一至日12nn-4pm

8.觀塘瑞和街33號 (吉田食品超市)

取貨時間：星期一至日12nn-4pm

記者：郭秀芳