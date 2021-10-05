【運動跑鞋】日本DESCENTE首款全掌碳板跑鞋 　兼具緩震、回彈和輕量功能

▲ 日本運動品牌DESCENT推出首款全掌碳板跑鞋HYPER SPEED PRO系列。

日本運動品牌DESCENT推出首款全掌碳板跑鞋HYPER SPEED PRO系列，系列融合了頂級性能和舒適跑感，通過全碳板設計為跑手打造全新的跑步享受。



HYPER SPEED PRO系列所運用的技術和工藝為跑手打造出卓越性能。DESCENTE首次將PRO:PEL-D（碳索系統）應用於鞋底，採用全掌碳板結合雙層中底的三明治設計，全掌碳板由六層碳布熱壓成型，長度佔大底總長度約76%，碳板將時刻給予跑手能量回饋及推進力，並提供最佳抗扭性能。發泡雙層中底結構，採用超臨界技術發泡材質，更彈更輕便，兼具緩震、回彈和輕量的卓越性能，專為長距離的跑手而設，特別是追求更佳緩衝及高哩數的馬拉松跑手。

至於鞋面採用繩繡工藝透氣網布，每雙鞋由長達45米馬克線製成，通過31760針繩繡固定，在提供輕質透氣腳感的同時，時刻保持鞋面立體感，為跑手的每一步穩健全方位支撐。

▲ 跑鞋首發配色以充滿現代氣息的灰白色為主色調。

日本專業運動品牌DESCENTE於1935年在日本成立，為頂尖運動員和運動愛好者提供高性能的運動裝備。 品牌同時以設計驅動運動創新，通過專業、出色的運動設計，去影響和鼓勵每個熱愛運動的“MOVER”敢於挑戰和創新、突破自我。

DESCENTE HYPER SPEED PRO 系列9月27日DESCENTE 專門店正式發售:

尖沙咀美麗華廣場 2 期地下 G62 號及 162 號店

尖沙咀海港城海運大廈 2 樓 OT270-1 號店

銅鑼灣崇光百貨 4 樓

澳門威尼斯人度假村酒店購物中心 3 樓 605A 號舖

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希