【邊境的婚禮】新人美加邊境舉辦婚禮　封鎖令下讓摯親見證婚姻大事

▲ 一對新人於美加邊境進行婚禮，讓摯親可以見證婚姻大事。

在疫情下很多活動都受到限制，就連婚姻大事都未必能一如己往順利地進行。在美國，疫情下的防疫政策限制了美國，及加拿大兩國陸地非必要旅行，一對新人為了可以讓摯親見證他們的婚姻大事，竟然選擇在邊境結婚！

▲ 加拿大女子瑪虹妮（Karen Mahoney）和丈夫雷（Brian Ray）。（圖片來源：影片截圖）

據《CBS NEWS》報導，加拿大女子瑪虹妮（Karen Mahoney）和丈夫雷（Brian Ray）在9月25日美加邊境舉辦婚禮。因為瑪虹妮的家人居住在加拿大，受到疫情影響，他們無法飛往美國。雖然美加之間已開放航空旅行，瑪虹妮的家人也接種了疫苗，但她覺得航空旅行會令家人，特別是年老的外婆會面臨很大的風險。因為瑪虹妮的外婆已經96歲，是她唯一在世的祖父母輩，為了外婆可以在親身參與自己結婚的一天，以及見證她與新郎婚禮上的宣誓，因此他們決定在邊境下結婚。

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就此，她多次拜託一個任職美加邊境巡邏隊的朋友，幫她安排在封閉的邊境下與家人見面。然而，新郎之前原來已曾在邊境向瑪虹妮父親提親，這次他們再度請朋友幫忙，安排在邊境舉辦婚禮。婚禮當天，瑪虹妮和雷，以及司儀在美國的領土，而瑪虹妮的家人則在加拿大的領土，在這一條界線下大家互相短暫地擁抱。

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這對新人於1985年相識，當時雷是瑪虹妮的滑雪教練，一直保持著35年的友誼，當時二人相識時都各自結婚並育有兩子，雷之後更成為瑪虹妮兒子的滑雪教練。後來，二人在結束各自一段近20年的婚姻後，二人才開始把他們的友誼變成愛情，雷更於滑雪場上向馬奧尼求婚。

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責任編輯：王明芳