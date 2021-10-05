【抽脂身亡】蔡堅指判刑對業界具警示作用　美容業代表倡醫美結合規管

▲ 蔡堅指判刑對業界具警示作用。（陳國峰攝）

一名拉丁舞女導師李嘉瑩7年前在一間植髮中心接受抽脂療程後死亡，涉事女醫生關孝孜被裁定誤殺罪名成立判囚6年。醫學會會長蔡堅表示， 今次判刑對業界有一個清晰的 警告信號，但認為有需要 釐清主刀醫生與機構負責人，在出現醫療事故後需負上責任的程度； 香港美容業總會創會主席葉世雄則建議政府 醫學與美容一同規管，並為 醫學美容訂下清楚的定義 。

醫學會會長蔡堅今（5日）在電台節目表示，判決對業界有清晰的警告信號。他表示，抽脂手術本身有一定風險，以往部分醫療美容事故，是在美容院進行手術時發生，指若手術非在醫院進行，風險會大幅增加，認爲是否允許在沒有足夠監測功能的地方進行手術值得商榷。

他認為在現時制度中，如果在治療期間出事，負責做手術的醫生及相關機構負責人的責任分別有多大等，均未有釐清。

香港美容業總會創會主席葉世雄則指，事件發生後，當局已修改《私營醫療機構條例》，規管做抽脂等程序的日間醫療中心須領牌，但修例後仍將醫學及美容區分，並只規管營業處所，沒有規管操作人員，對抽脂或造成風險的情況沒有實際改變。他認爲，政府應該定義何謂醫學美容， 並提出相關認證及考核方法，顯示相關人士， 而並非只規定哪些程序要由醫療人員執行。

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記者：陳麗娜