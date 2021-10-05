【電話騙案】印尼女傭在電話騙案擔當「押款賊」　涉以欺騙手段取得財產被捕

▲ 印尼女傭收數千元報酬在電話騙案中擔當「押款賊」。（曾秋文攝）

警方拘捕一名印尼籍女傭涉嫌在電話騙案中擔當「押款賊」角色。東九龍總區重案組第3隊主管總督察莫子威表示，9月6日一名老婦在堅尼地城住所接獲來電，對方指其兒子因醉酒鬧事被捕，需要11萬元保釋，老婦不虞有詐，先後2次到九龍寨城公園，將11萬元交給一名不知名的女子，至9月22日，老婦與兒子見面，方知被騙。另一名受害老婦在坪石邨住所接到騙徒來電，訛稱是她兒子，同稱因醉酒鬧事需10萬元現金保釋，老婦同到九龍寨城公園將10萬元交給一名女子，至同月13日老婦與兒子相見，發覺被騙報警。

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莫指兩宗案合共損失21萬元，兩名受害人分別76歲和81歲，同為退休人士。東九龍重案組人員接手調查後，發現收騙款女子透過九龍城一間找換店匯款到內地戶口。至10月4日，警員在黃大仙拘捕該名52歲印尼籍女子，在其住所檢獲當日犯案時所穿衣物和匯款的單據，相信她為數千元報酬替騙徒收錢。

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記者：曾秋文