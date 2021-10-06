【為母則強】到會生意挫9成賣陪嫁金器維生　單親媽變陣賣雞煲即食包翻身

▲ 單親媽媽Jessica 獨立照顧兩個仔女，又要兼顧雞煲即食包生意，十分忙碌。(陳靜儀攝)

為母則強，這句話果然是沒錯。Jessica Leung是兩名孩子的單親媽媽，大仔患有輕度自閉症，她開設的美食到會服務公司養活一家三口。可惜疫情令生意大幅下挫9成，要變賣結婚首飾才能維持生活。

幸好個性積極樂觀的她，沒怨天尤人，轉型做雞煲即食包，生意隨即上升，現在平均每月賣6千盒，把業務起死回生。Jessica說：「單親媽媽要一個人面對問題，故要保持正面思想，問題一定解決得到。」

▲ Jessica十分勤力，經常走入廚房製作雞煲。（被訪者提供圖片）

訪問在Jessica位於沙田的食物工場進行，推門內進，已聞到一股濃烈的雞煲香氣。在廚房內，見她手起刀落把食材切細，不時走到自動炒鍋觀看情況，忽然電話響起，又要處理客人的查詢，十分忙碌。

做到無停手的原因，是為趕及每晚8時半回家陪伴一對分別15及11歲的仔女，爭取在他們睡前一起傾偈睇電視，待仔女睡了，她再繼續在家做paperwork，一日的工作才叫完成。「做單親媽媽要獨自兼顧很多事情，但仔女一定要放在首位。」

一直家庭觀念很重的Jessica，未離婚前是一位女強人，是一間大型公司Marketing部門的高層，經常出trip周圍飛。當大仔3歲確診患輕度自閉症時，Jessica便開始思考工作問題，考慮是否辭職做全職媽媽，在踏進人生交叉路口的時候，卻忽然出現了另一條出路。

她說：「我從前經常幫自己的小朋友搞生日會，小食及蛋糕都是自己做，還會邀請他們的同學仔一起參加。有次一個家長問我可否替她的仔女做蛋糕及派對小食，因我好鍾意煮嘢食，所以便一口答應，後來她把食物相片post上Facebook，她有很多朋友找我做派對食物。」

▲ 由於銷量不斷上升，Jessica訂購要增加多個自動炒鍋炒雞，以應付客人的需求。(招美寶攝)

賣掉結婚金器作生活費

Jessica的Marketing工作一直很困身，她便想到不如自己開到會公司，因做生意時間較靈活及彈性，方便照顧兒子。於是在2014年辭職並開設樂婷媽媽美食到會。當時生意發展不俗，但Jessica的婚姻卻出現問題。「其實我是被迫單親的，當時我用了兩年時間挽救婚姻，搵家人及社署幫手，但仍然不成功，4年前離婚及帶着一對仔女搬走。」

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當時大仔11歲、小女只有7歲，Jessica要照顧他們及兼顧生意，真的忙過不停，幸好最後一切也安定下來，以為可以重新上路，卻遇上2020年疫情大爆發。「我的生意大跌90%，因為我主要替小朋友做生日派對小食，疫情下根本沒有人搞活動，就算普通一個生日蛋糕也沒有人訂。在2月至4月，公司的電話都沒有響過，因為完全沒有生意。」

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公司收入近乎零，連家庭的生活費都出現問題，Jessica惟有賣掉結婚的金器作幫補。事業跌進谷底，家庭也同時陷入困局。「疫情期間仔女不用返學，經常困在家中，大家見面多了自然出現磨擦。仔仔經常坐不定，無得出街更有點忟憎，在家跳跳紮，他在幾個月內前後不小心打爛了屋企3部電視，每次我都很嬲，但卻不捨得責怪他。」

主動出擊轉型增生意

Jessica自覺不能坐以待斃，於是積極變陣，轉攻香港人愛吃的雞煲。「我當時加入了一個名為『香港人撑香港品牌』的商會，裏面有很多做生意的朋友，不時會向我訂新鮮雞煲到會，他們食過後覺得不錯，還提議我可試試製成急凍食品，幾分鐘加熱便食得，可以隨時在家開餐。」

▲ Jessica設計了無辣的自家港味雞煲（$128），讓老人家及小朋友都食得，材料包括雞、雲耳、紅棗、豆乾、紅洋葱、香葉等等，用上自家製的醬汁炒成，味道香濃，雞肉嫩滑無比，極具水準。（被訪者提供圖片）

一言驚醒夢中人，Jessica便積極研發雞煲即食包，由於她的到會服務一直是做無味精的健康食物，故此雞煲也潮着健康的方向出發。「我用無添加激素的雞肉，配合健康的食材，如雲耳、紅棗等。因雞煲要大人小朋友都啱食，所以除了辣味外，還有不辣的選擇，一家人食都得。」

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美食博覽人氣爆燈

今年暑假，Jessica更參加會展的美食博覽，成績十分理想。「我第一日擺檔，1千個雞煲在下午4時前已賣晒，現場無貨。我當晚回工場炒雞煲，炒到凌晨2時才收工，但第二天還是供不應求，於是我立即印雞煲券，在會場內共售出500張。」

由於今年食品展因疫情不設試食環節，Jessica認為很難刺激客人購物慾，於是她便想出絕世好蹺。「我用一個很大的電飯煲在現場炒雞，同時在攤檔開着4部抽氣扇，令周圍都聞到雞煲味，吸引客人來購買。而且每半小時便播出雞啼的聲音，希望引起客人注意。」Jessica的妙計果然成功，在美食博覽共售出4千盒雞煲。

▲ Jessica不時參加電視的烹飪節目，更曾跟梁詠琪合作。（被訪者提供圖片）

Jessica憑雞煲即食包打出名堂，今年更被電視台邀請做烹飪節目，曾跟梁詠琪及張敬軒合作，她也不時在超市示範煮雞煲。現在她每月大約賣6千盒雞煲即食包，由於銷量不斷上升，故她已訂購多個自動炒鍋增加雞煲產量，以應付客人的需求。

回望過去，Jessica以一人之力將生意扭轉乾坤，自言是一對仔女給她的動力。「離婚後只有我自己照顧小朋友，故此一定要堅強不放棄，我經常抱着樂觀正面的態度，有問題就去解決，解決不到就向身邊的朋友尋求協助，所以單親媽媽並不孤單，可以跟仔女快樂的生活下去。」

記者：招美寶