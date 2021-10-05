【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課

▲ 阿女玩擲彩虹中黃圈，職員指踩界，港媽不滿錯判。

有室內兒童遊樂場會設有經典攤位遊戲「擲彩虹」，日前一名港媽帶女兒玩「擲彩虹」，女兒將代幣擲中黃圈，職員卻判斷未中獎，媽媽不滿結果而理論及拍照，職員依然堅持未獲獎。事後港媽將事件及照片上載網上討論區，網民紛紛抱不平，支持港媽，並斥責職員的判定不妥當。

擲彩虹中獎有爭議

該名港媽上周六（2日）在facebook群組「真．屯門友」發帖，講述當日下午1時多帶女兒到室內遊樂場玩的不愉快經歷。事發地點在天水圍天盛商場一個室內遊樂場，母女玩了擲彩虹。港媽附上照片，從照片所見，一枚遊戲代幣擲到黃圈的中獎範圍，未見有過界或貼黑線，從照片來看，屬於中獎。可是負責該遊戲攤位的副經理卻表示不中獎。

剛才Asst（assistant）經理，竟話這投幣係不中獎。本人同她理論數分鐘，仍堅持回應「不中獎」，話佢看嘅直線係踩黑色界。

▲ 一枚遊戲代幣擲到黃圈的中獎範圍，未見有過界。（facebook圖片）

母女換來一肚氣

職員堅持自己的判決，「堅持話冚黑線唔中」更叫該港媽行入內攤位，從她的角度去看，可是港媽仍然不認同，最後更有拍照留下證據。可是爭議了大約10分鐘，結果相同，換來一肚氣。

佢嘅理論就是踩界，嗰位副經理硬話唔中獎，已經拍了照片及理論到口水乾都話唔中！可以點？

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向客戶服務部投訴

港媽有感職員「指鹿為馬」，明明眼見不如副經理所說，有感該職員「欺騙人的歪理」。媽媽本來想跟女兒開心玩樂，卻留下不快的經歷，之後她跟女兒離開，明言「咁都得？點再繼續玩？」，她稱會發電郵到客戶服務部投訴，不會再到該分店玩，形容當是用錢上了一課。

阿女咁難投中，都話唔中獎，實在抱不平及被欺騙嘅感覺。咩黃獎咁巴閉？我都唔多知道，人哋話似只是100票之類，但條氣唔順，似被欺騙咁。咁都唔中，點先至叫中？點玩呀？

事主所玩的遊戲，最大獎、最高難度的是藍獎，母女所中的屬「中獎」，有指等值100遊戲票或中型公仔。港媽感覺不是味兒，「感覺似同佢乞佢100張票咁」，帶小朋友玩樂求開心、享受過程，有感「Even（即使）中最大藍獎只是普通一個公仔，屋企都大把」，最令她不憤是有感不公平，貼錢買難受。

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網民為港媽感不公

有關帖文被轉載至各大群組，如「爆笑貼圖區」，許多網民看過照片，均一面倒判斷是中獎，斥責職員的做法不公，指她一個公仔都慳十分小器，諷刺她為了公司慳一個公仔卻趕走顧客，得不償失。更多留言見︰

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責任編輯︰王明芳