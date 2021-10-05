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【食用安全】沐浴露洗潔精加水繼續用易生細菌　醫生：可致皮膚腫痛發炎

食用安全 12:38 2021/10/05

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沐浴露、洗頭水、洗潔精用到「見底」，切勿加水稀釋使用，因為容易滋生細菌，並會令產品變質。

沐浴露、洗頭水、洗潔精用到「見底」，部份人為免浪費，會加水繼續用。不過，台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日發文提醒大眾，切勿加水稀釋使用，因為容易滋生細菌，並會令產品變質。本港有皮膚科專科醫生亦指，若受感染，可導致皮膚腫痛、發炎。

台灣食藥署日前在facebook發文指，有市民用沐浴露時，會擠一點到罐子裡，然後加滿水，變成一大罐去使用，覺得省錢又划算。食藥署不建議這樣做，因為自行加水稀釋後，長期擺放或分多次使用，容易滋生細菌，並可能令產品變質。

署方指，若遇到沐浴乳、洗髮精等產品擠不出來，或快要用完的情況，可以在罐子裡加水，但要一次過用完。

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加水後宜即時用完  若受感染可致發炎生瘡

本港皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時亦表示，洗潔精、沐浴露、洗髮露加水後最好即時用完，不宜再分開多次使用，因為水裡面會有細菌。

陳醫生解釋，自來水本身含有細菌，加上洗手間環境潮濕，加水後放置一段時間，細菌、真菌滋生得很快；使用後有機會受感染，導致皮膚紅腫熱痛、發炎，並出現呈環狀的疹。使用已加水的洗髮產品，若受感染，則有機會長出頭瘡及出現脫髮問題。

雖然產品含有防腐劑，但並非殺菌劑，細菌、真菌仍有機會滋生。但細菌、真菌不會在短時間內滋生，所以用到「見底」時，加水後應立即使用。另一方面，加水後，亦會減低產品清潔功效。

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責任編輯：羅嘉欣

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