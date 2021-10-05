【拔罐治療】女子臉頰拔罐當腮紅反留一圈瘀青　網民笑言：似紙紮金童玉女【附拔罐顏色解碼】

▲ 少女臉頰拔罐當腮紅反留一圈瘀青，被網民笑似紙紮公仔。

拔罐是中醫傳統療法之一，往往治療後都會留下一圈紅印。有台灣少女日前就忽發奇想，用媽媽的電動拔罐器往自己臉上吸了2秒，自製「腮紅」。不過臉頰不但沒有變紅，反而變成瘀青，引來爆笑。

台灣少女於討論區「Dcard」發文，指前晚媽媽說頭痛，於是拿了電動拔罐器叫她幫忙拔罐。拿到電動拔罐器後，她忽發奇想，將拔罐器往自己臉上吸了2秒，然後一臉驕傲地跟媽媽說：「媽，你看我的腮紅」。

真的只有2秒！！

媽媽馬上叫她不要亂玩，可惜已經太遲。她的臉頰已經紅了一片，本來以為過了一會兒就會退紅，結果卸妝時照鏡才發現臉上直接瘀青。

▲ 臉上留下一圈瘀青。

日常耍笨被自己蠢到。還好現在都戴口罩可以遮一下，遠距教學也不用在學校吃飯。

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事件引起網民熱烈討論，大部分人都笑指少女很蠢，亦有人指自己也做過一模一樣的事，終於找到「同道中人」。另外也有人笑言少女這樣特別似「紙紮公仔」。

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到底拔罐的顏色代表什麼？TOPick曾訪問註冊中醫師古鎧綸，教大家從皮膚顏色看健康狀況。

皮膚顏色反映健康

紫黑色：有瘀血、內傷，特別是較操勞一族，或是曾經撞車、嚴重受傷等人。此外，寒症比如天氣凍會加重的寒邪，也會令皮膚現紫黑色。

紅色：若皮膚紅腫熱痛，可能與勞損、捱夜等有關。紅色也可能是熱邪所致，該類人士可能有關節痛，並感到傷處發紅發熱。

微紅：若不是太深色，或有水氣的話，則代表該人士偏濕。

古醫師表示，相比針灸療法等，春天最適合做拔罐。春困濕氣重，亦會影響拔罐後皮膚呈微紅色。

愈淺色可能代表身體愈健康，但也視乎拔罐火力、時間長度。但如屬瘀黑色，或是皮膚印很久才消散，是不太健康的。

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責任編輯：羅嘉欣