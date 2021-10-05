  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法

親子 16:05 2021/10/05

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

美國有3母女共侍1夫，令網民嘩然。

「共享老公」並非人人能接受，美國一名網紅自爆崇尚開放式關係，拍片表示當自己沒心情時，便讓老公與媽媽或妹妹親熱，不倫關係令網民嘩然。

大讚開放式關係

該網紅名為Madi Brooks，她早前在影音平台TikTok上發布影片，自爆與媽媽及妹妹三人共侍一夫，輪流跟老公親熱，4人的關係因而變得和諧。Madi分享這段故事時，鏡頭拍攝到丈夫從後緊抱外母，狀甚親密。

她於影片大讚開放式關係，認為是取悅丈夫的好方法，「當我沒心情發生關係時，丈夫可找外母親熱」。Madi早前亦上傳另一段短片，丈夫在出門前與她吻別，欲轉身離開時卻被她阻止，指妹妹也應該被吻，丈夫聽後再親吻姨仔才出門。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片：喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英

網民無法理解

她不時在影片中提及與丈夫的相處，指讓對方開心的方法，便是讓他跟妹妹「一起玩」，又提到容許丈夫每周與媽媽發生數次關係。

短片至今吸引超過700萬次觀看，不少網民感嘩然，指沒法理解4人的行徑，形容行為「噁心及奇怪」，「我到底看了甚麼？」、「希望他們只是在開玩笑」。有人則認為這是他們的人生，不需要旁人認同。

最新影片：辦公室OL手袋易超重孭到高低膊　骨醫教你謹慎挑選袋款擺脫背痛

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【戀母情結】全家收人妻出軌不倫親密照　驚揭16歲兒偷拍告發：媽媽是我的
17:22 2020/12/31
【戀母情結】全家收人妻出軌不倫親密照　驚揭16歲兒偷拍告發：媽媽是我的
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
13:58 2020/07/14
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀

你可能感興趣

【戀母情結】全家收人妻出軌不倫親密照　驚揭16歲兒偷拍告發：媽媽是我的
17:22 2020/12/31
【戀母情結】全家收人妻出軌不倫親密照　驚揭16歲兒偷拍告發：媽媽是我的
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
13:58 2020/07/14
【不倫戀】無視丈夫及小二兒子在家　40歲人妻與14歲中學生發生性關係
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
家庭關係 家庭教育 網紅 抖音 美國

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣