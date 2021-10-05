【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法

▲ 美國有3母女共侍1夫，令網民嘩然。

「共享老公」並非人人能接受，美國一名網紅自爆崇尚開放式關係，拍片表示當自己沒心情時，便讓老公與媽媽或妹妹親熱，不倫關係令網民嘩然。

大讚開放式關係

該網紅名為Madi Brooks，她早前在影音平台TikTok上發布影片，自爆與媽媽及妹妹三人共侍一夫，輪流跟老公親熱，4人的關係因而變得和諧。Madi分享這段故事時，鏡頭拍攝到丈夫從後緊抱外母，狀甚親密。

她於影片大讚開放式關係，認為是取悅丈夫的好方法，「當我沒心情發生關係時，丈夫可找外母親熱」。Madi早前亦上傳另一段短片，丈夫在出門前與她吻別，欲轉身離開時卻被她阻止，指妹妹也應該被吻，丈夫聽後再親吻姨仔才出門。

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網民無法理解

她不時在影片中提及與丈夫的相處，指讓對方開心的方法，便是讓他跟妹妹「一起玩」，又提到容許丈夫每周與媽媽發生數次關係。

短片至今吸引超過700萬次觀看，不少網民感嘩然，指沒法理解4人的行徑，形容行為「噁心及奇怪」，「我到底看了甚麼？」、「希望他們只是在開玩笑」。有人則認為這是他們的人生，不需要旁人認同。

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責任編輯：王明芳