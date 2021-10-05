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【商場活動】MOKO 新世紀廣場舉辦    Monchhichi馬戲團精品及美食市集買限定版公仔

休閒消費 12:21 2021/10/05

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10月份MOKO 新世紀廣場舉辦「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」。 (相片來源︰MOKO 新世紀廣場)

大家外遊無期，近年各廣場都大搞噱頭吸客。這個秋季， Monchhichi將首次化身為馬戲團角色造型，由即日至10月24日，於MOKO新世紀廣場與各粉絲近距離會面，多個萌趣Monchhichi馬戲團角色公仔，將會於商場的不同樓層現身，值得粉絲留意。

趣怪Monchhichi雜技員表演拋呼啦圈 (相片來源︰MOKO 新世紀廣場)

而商場中庭更特設「Monchhichi馬戲團精品及美食市集」，Monchhichi特別版公仔及多款期間限定的精品及食品，身穿燕尾服的萌趣Monchhichi魔術師，手執神奇魔術棒及搶眼黑紅紳士帽，讓顧客打卡留念。而位於L1的長廊，3個趣怪的Monchhichi雜技員更表演各種奇趣及高難度的雜技，如腳踏單輪車、轉碟、拋呼啦圈等，注目度十足。

趣怪Monchhichi雜技員小丑表演 (相片來源︰MOKO 新世紀廣場)

至於美食市集共有16個攤位，其中兩個攤位售賣近百款Monchhichi精品及美食，包括由山下菓子設計製作的甜品、公仔、家品、香水/香薰及時裝5大類別，當中20多款會場期間限定產品，包括Monchhichi特別版公仔更是於香港首次推出，另外更特別設計多個馬戲團主題精品，機會難逢。

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「Monchhichi馬戲團精品及美食市集
日期：即日至10月24日       
開放時間：11am 至9pm        
地點：    MOKO新世紀廣場MTR層中庭      

記者︰馮柏偉

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