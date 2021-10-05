【急尋電話】搭的士遺手機內有親人遺照　機主重酬$1.5萬求尋回︰唔夠開個價

▲ 有網民坐的士遺下手機，內有親人遺照，他重酬1.5萬元求尋回。

手機內有不少重要資料，最好定時備份，一旦遺失手機也可將損失減到最低。日前有網民於網上討論區發帖指，坐的士遺下手機，而手機內有親人遺照，他重酬1.5萬元求尋回，更稱「唔夠可以開個價」，只想重獲親人的珍貴遺照。

事主周日（3日）於連登討論區以「想揾返電話」為題發文，表示當日早上9時由紅磡灣中心坐的士去黃埔花園，落車後才發現遺下手機在的士上。當時他已立即截另一輛的士，追趕之前乘坐的士，以朋友手機聯絡自己電話，並使用iPhone的「尋找我的iPhone」功能，可惜︰

不停打電話過去冇人聽，喺車報警但話幫我唔到，追到去葵涌佢就熄機，冇咗位置顯示，電話打去已關機。

▲ 事主使用iPhone的「尋找我的iPhone」功能，手機在葵涌附近位置失去定位顯示。（連登討論區圖片）

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遺失手機內有親人遺照

至於事主遺失的手機是藍色iPhone 12 Pro Max，512GB容量，有透明機殼，更重要是「內有已離世親人照」。由於他剛換手機，來不及備份所有照片，希望以重酬1.5萬元尋回手機，更稱「唔夠可以開個價俾我買返」，他願意付錢買回手機內用錢也買不到的資料。失去手機內的親人遺照，令他萬分沮喪︰

真係覺得好似世界末日，求下你俾返啲相我！

▲ 事主已將手機轉至遺失模式。（連登討論區圖片）

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網民同情︰失去先識珍惜

事主留言回覆網民時表示，自己為失去手機「喊咗幾個鐘」，求網民幫忙推帖。網民對事主的遭遇深感同情，盼望他能成功尋回手機，也有人提醒大家一定要將手機資料備份。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳