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【清拆令】一名業主違清拆令遭屋宇署檢控　罰款逾7萬元

社會 12:52 2021/10/05

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一名業主上周在粉嶺裁判法院被定罪及判罰­款逾7萬元。（資料圖片）

屋宇署檢控一名業主沒有遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，並於上月28日在粉嶺裁判法院被定罪及判罰款共78,000元。

有關命令涉及一個位於橫跨新界北區丈量約份第51約地段其中兩個分段的違例搭建物，其面積約240平方米。該僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出兩張清拆令。

屋宇署發言人今日（5日）表示，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。
　　​
根據《建築物條例》第40（1BA）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例第24（1）條送達予他的清拆令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁1年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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記者：黃穎津

 

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