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【劏房悲歌】日出康城工人房變劏房　不包水電煤月租$5200

休閒消費 15:21 2021/10/05

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有日出康城業主將工人房變劏房，不包水電煤月租$5200。

近年樓價不斷上升，有人未有能力買樓及租屋，或會選擇租住劏房。劏房有價有市，有業主甚至冒險將大型私人屋苑單位改建為多個劏房出租。近日有業主在「自己物業自己放，租買免佣」Facebook群組出租日出康城領都的「碌架床房+連儲物室」房，面積共約130呎，月租5,200元但不包括水、電、煠費。帖文一出，大批網民大罵業主租出工人房，十分折墮。

點擊大圖了解詳情：

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$5,200出租工人房

從帖文及相片資料所知，出租的房間為約90+40呎，90呎的房間包括一張碌架床、一張白色飯桌、一個衣櫃及一個梳妝枱，另外配有一個40呎的有窗的儲物室。此外，兩間浴室、明火煮食的廚房、雪櫃、洗衣機、乾衣設備都需要和其他租客共享。

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月租包括差餉費、管理費、寬頻費，收及享用會所、泳池、健身室的屋苑設施。不過，平時用到的水、電、煤需要和其他租客平均攤分自費。

單位疑有5間劏房

此外，從另一張相片所見，長走廊有5道房門，業主疑似把單位間成5間劏房。如果每間劏房月租$5,200，業主一個月租金收入就可達$2.6萬。

網民批評業主冇人性

帖文一出，引來很多網民熱議，很多人都炮轟業主的行為無良，又指業主將私人苑變做劏房，有機會觸犯法例「隨時比管理處勒令趕走」。有網民認為這劏房的月租十分昂貴，除了住在工人房，還要另外自費水、電、煤費，十分不公道。

亦有人建議租客不如付多一點費用入住酒店，還包括執房服務。

點擊大圖了解更多網民回應：

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責任編輯：王芷瑩

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