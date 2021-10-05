【救人心切】醫生為救病危女嬰開GT-R極速飛車　30分鐘硬食多張「牛肉乾」

▲ 澳洲一名醫生為了拯救患有支氣管炎的1歲女嬰，不惜化身「亡命司機」極速飛車。

駕駛時注意交通安全是首要之務，但澳洲一名醫生日前卻不得不超速駕駛。為了拯救一名患有支氣管炎的1歲嬰兒，該名醫生不惜化身「亡命司機」，開著Nissan GT-R座駕風馳電掣，最終在30分鐘後成功及時趕到，挽回一條小生命，但他就因此收到多張罰款通知書（俗稱「牛肉乾」）。

據澳洲媒體《abc news》報道，澳洲雷文斯索普（Ravensthorpe）一名罹患支氣管炎的1歲女嬰，日前病情突然危急，出現呼吸困難，面色更轉而發青。

醫生Michael Livingston接報後，隨即開著私人座駕Nissan GT-R極速在公路上飛馳30分鐘，雖然此舉相當危險，但駕駛期間他只一直在想著女嬰的安危：

當我開車時一直想，會不會到達後孩子已死？我不得不以身試險。

最後Michael成功及時趕到現場，令女嬰得以順利脫險，並被送往半鄰近醫院觀察及接受進一步治療，惟Michael卻因超速駕駛而收到多「牛肉乾」。

女嬰的媽媽事後表示，相當感激Michael的快速反應和及時治療，否則後果將截然不同：

如果我們沒有Michael，我今天大概會失去我的女兒。

而Michael事後亦決定替座駕申請「緊急車輛使用授權」（Emergency Vehicle Status, EVS ），但當局卻駁回其申請，令Michael相當不滿，並表示將繼續與政府部門溝通。

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責任編輯：羅嘉欣