【創意平台】首屆創科展現已接受報名　鼓勵中小學生參與激發青年創意

▲ 創科展現已接受報名。(圖片由香港創新基金提供)

由香港創新基金（「基金」）舉辦的首屆香港創科展 (「創科展」) 現已接受報名，旨在推動學校、老師與學生攜手成就無限創意。創科展以「大想頭 齊創新」為主題，鼓勵學生應用科學、科技和設計意念，表達原創意念及新發現。是次展覽將於2022年2月假香港會議展覽中心舉行，現正接受報名，歡迎全港有興趣的小四至中六學生透過就讀學校參加。

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香港創新基金主席黃永光先生表示：「香港創新基金致力推動創科生態系統，同時鼓勵年輕一代培養創新思維，我們很高興有這個機會舉辦首屆香港創科展，為學生提供一個展示他們的發明和創意的平台。年輕一代擁有澎湃的創造力，我一向深深感受到他們的創意及擁抱創新科技的熱忱，而學校和老師對年青人的支持為協助學生們實現夢想奠定了堅實的基礎，同時感謝香港政府於過去數年投入逾 1,100 億港元於創新和科技，為培育年輕一代提供機會，推進香港發展成為全球創科樞紐。」

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香港創科展得以成功舉辦全賴多個機構的支持，其中包括數碼港、香港科技園、香港科技大學、MIT Hong Kong Innovation Node及香港大學。學生透過參加香港創科展將學習如何改良他們的創意，把設計意念和創意化為實體。基金特別與業界團體合辦工作坊，安排業界專才為參加的學生提供協助和指導，助他們透過作品展現創意，並在原型開發過程中提供專業建議。

香港創科展評審委員會將以參賽作品的設計概念、創意、創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧及團隊合作等多方面作出評核。比賽將分為「小學組」、「初中組」及「高中組」三個參賽組別，每個組別設金、銀、銅獎各一名。在一位老師帶領下，參賽者可以個人或團隊形式參加比賽。每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」港幣10,000、8,000及5,000元獎金，同時特設「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。

所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」，並且參與於2022年2月19至20日假香港會議展覽中心舉行的香港創科展，期間競逐「最受歡迎設計大獎」，各個獎項將於2022年2月20日舉辦的「香港創科展暨頒獎典禮」揭曉。

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基金於2018年成立，一直致力為香港新一代培養創新精神，以「始創計劃」、「贊助項目」、「創新研發」、「獎學金」作為四大支柱及發展方向，為新一代提供免費的STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）課程學習機會，鼓勵學生探索資訊科技及創新的世界。基金多年來籌辦多個大型項目，當中「Go Code程式小先鋒」為來自基層家庭的學生，提供超過6,000個免費學額，學習編寫手機應用程式 、「一人一電腦」計劃為基層家庭學童提供超過1,000部手提電腦並協助他們於新冠疫情限制下適應新學習模式，以及將世界級的主題展覽「想 ‧ 像達文西500週年展」帶到奧海城，為公眾帶來虛實結合的體驗。

香港創科展比賽詳情:

報名日期： 2021年9月17日(星期五) 至2021年11月15日(星期一)晚上11:59 公布 120 份入圍作品： 2021 年 12 月 14 日(星期二)

香港創科展

日期及時間 2022年2月19日(星期六)上午10時至下午6時 2022年2月20日(星期日)上午10時至下午5時 地點 香港會議展覽中心

香港創科展頒獎典禮：

日期及時間 2022年2月20日(星期日)上午11時15分至下午1時15分 地點 香港會議展覽中心

參賽資格：全港小學四年級至中學六年級(四至十二年級)學生

• 參賽項目必須由學校提名

• 個人項目：1 名學生 及 1 名負責老師

• 團隊項目：2-4 名學生 及 1 名負責老師

參賽組別：

• 小學組：小四至小六學生 / 四至六年級 (2021/2022 年度)

• 初中組：中一至中三學生 / 七至九年級 (2021/2022 年度)

• 高中組：中四至中六學生 / 十至十二年級 (2021/2022 年度

評分準則：

• 設計概念及功能 (30%)

• 創意及創新 (20%)

• 可行及實用性 (30%)

• 表達技巧 (個人項目) / 團隊合作 (團隊項目) (20%)

獎項

▲ 各個獎項將於2022年2月20日舉辦的「香港創科展暨頒獎典禮」揭曉。(圖片由香港創新基金提供)

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責任編緝：張懿慧