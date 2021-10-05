【增加供應】皇后山擬建第二期公屋4千伙　十年後落成可住1.1萬人

▲ 皇后山再有大型公營房屋發展，圖右方是即將入伙的山麗苑。（黃建輝攝）

粉嶺皇后山第二期公營房屋規劃細節揭盅，政府建議發展區內一幅4.17公頃官地，興建6座樓高47層的住宅大廈，提供約4千伙，可住人口1.1萬人，料十年後落成。

▲ 皇后山第二期擬議發展6座住宅大廈。（區議會文件）

政府早前進行可行性研究，探討將皇后山擴展用地發展作公營房屋，近日向北區區議會交代研究結果。當局稱因應社會對公營房屋的殷切需求，建議將兩幅共4.17公頃的政府用地，用來興建公營房屋。擬議地皮主要是前皇后山軍營構築物及樹羣，毗連居屋山麗苑北面，可從沙頭角公路及龍馬路前往。

當局計劃於地皮興建6座樓高約47層的住宅大樓，以及一座約7層高的社會福利設施大樓，可提供單位約4,000伙，預計容納1.13萬人，並提供社福、零售設施、幼稚園、休憩用地、兒童遊樂場、停車位等配套。按現時規劃，要到2030/31年度才落成。

考慮到地皮的發展密度、附近建築物高度及地勢後，當局建議將住宅大樓的高度定於175米；令地皮南面及西南面主要以高密度住宅發展為主，而北面及東面較具鄉郊景觀特色，擬議發展與周邊環境大致協調。

政府經研究後，認為新發展項目不會影響附近地區的環境、空氣流通、視覺、景觀等因素；不過或對交通造成影響。據初步評估，新發展項目對附近地區的運輸影響輕微，但粉嶺公路（香園圍公路交匯處以南）預計2036年時，行車將較現時緩慢，政府會研究改善方案，適時諮詢公眾。公共交通方面，因應皇后山邨及山麗苑即將入伙，運輸署已安排6條巴士線及1條綠色小巴線於區內服務居民。

而根據初步樹木調查，發展範圍內約有1,475棵樹木，大部分屬於本地常見品種，受到工程影響需要移除，當中包括18棵土沉香建議移植。土木工程拓展署會在鄰近林地範圍，按1:1數量比例，種植新樹以補償被砍伐的樹木。

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記者：吳卓峰