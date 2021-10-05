【聲夢傳奇】檢閱五強學員現況　炎明熹推出單曲Chantel成廣告寵兒

TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》於今年7月舉行決賽，早前也趁著熱潮完成《聲夢傳奇》第二季參賽者的招募。《聲夢傳奇》算是TVB近年比較成功的節目，捧出幾個新偶像，當中第一季的五強學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）的舉動最受樂迷關注。

他們自與全體《聲夢傳奇》學員一同連開4場演唱會後，就各自參與不同的演藝工作，最近又再度合體，全員演出劇集《青春本我》，未知那一位會可持續擁有高人氣或給大家帶來意外驚喜呢？

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Gigi率先推出個人單曲

「三料冠軍」Gigi於上月尾推出首支個人單曲《真話的清高》，推出半日間就登上流行榜冠軍。MV推出兩星期後，點擊率衝破76萬，成績亮麗。

Gigi最近也在課餘時間亮相電台宣傳新歌，她接受鄭裕玲（Dodo姐）訪問時自評新歌表現時，謙稱：「5分，10分滿分」。

她的歌藝受關注外，其樣貌、招牌髮型被網民指與韓劇《魷魚遊戲》的AI木頭人「撞樣」，力推她是港版人選，成網絡話題。

難得Gigi的EQ十分高，早前接受TOPick訪問時也笑稱有看過相關報道，亦大方稱自己髮型和眼晴可能與木頭人相似，並表示覺得沒所謂。她更指如真的開拍港版《魷魚遊戲》，樂意接受挑戰演出。

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Chantel受廣告商+粉絲愛戴

剛踏入15歲的「國民初戀」Chantel暫未推出個人單曲，但自《聲夢》參賽以來已接約5個廣告，包括兩個銀行廣告及時裝品牌，擁強大「吸金力」。Chantel早前擔任全新樓盤的代言人，成為首位進軍樓盤廣告的新世代偶像！

Chantel以甜美聲線獲廣告商欣賞，也吸納一眾忠心的小菲象。小菲象替9月壽星Chantel應援，安排多區巴士站燈箱廣告、巴士車身廣告， 其中銅鑼灣中央圖書館對出的巴士站外更有兩個大燈箱，成為粉絲的「打卡點」。

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Yumi落力跳唱發展

Yumi在比賽中以跳唱演出為人熟悉，現時不時出席公開活動的她，一直也有努力發展跳唱路線。Yumi於Instagram分享自己跳Blackpink成員Lisa的全新個人單曲《LALISA》 的片段，她在片中落力地扭動小蠻腰、跪地，一連串動作清脆又利落。

另外，Yumi與Archie會於著名音樂人伍仲衡於10月舉行的演唱會擔任嘉賓，是繼《聲夢傳奇》演唱會後再踏大型舞台。

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Archie與前輩歌手合作

Archie除與Yumi任伍仲衡演唱會的嘉賓外，他也與學員們參與商場演出或網上騷等，比如在今晚（10月5日）便與《聲夢》導師泳兒、學員林君蓮（蓮姐）一同參與網上直播，大獻靚聲。

身為港大畢業生的Archie向來予人「高材生」的感覺，他日前難得在Instagram上載自己身穿畢業袍的全家幅，他就被粉絲大讚可愛又靚仔。

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Rock奮力追夢

擁碩士學位的Rock放棄藥劑學專長，於大型保險及投資公司擔任理財策劃工作。他同時兼顧學業與歌唱事業，曾與眾學員一同於商場演唱、擔任《香港小姐》決賽嘉賓，最近就染回一頭黑髮參演《青春本我》。

Rock曾在See See TVB訪問片中直言希望快點擁有自己的歌曲、寫歌送給別人，又說原本對拍劇很抗拒變好奇：「覺得又要學新嘢，不知道要否拍古裝劇或超時空的題材。但現在見到個劇集又好有興趣去揣摩下角色。」

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《聲夢》全員拍劇

早在《聲夢》決賽過後，TVB已落實15位學員參演由李敏任編審的劇集《青春本我》，每一集均配上一位學員獻唱的歌曲。一眾學員日前以校服造型亮相開鏡儀式，當被問有否感情線時，Gigi開玩笑指可能她跟Chantel會有，更叫大家期待有親熱戲，表示不排除有可能。

一眾學員在劇中演學生身份，而根據資料顯示眾人的角色名與英文名相似，譬如：Chantel飾演陳婷、詹天文（Windy）飾演倪韻迪，都可謂「做返自己」。

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