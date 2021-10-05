【服務異常】八達通手機線上增值服務暫停　多名用戶不滿：信用卡扣數但增值失效

▲ 手機八達通卡線上增值服務暫停，交通和和零售支付服務不受影響。

八達通在今日（5日）Facebook專頁上表示，現時手機八達通卡的線上增值服務暫失效，但交通和和零售支付則不受影響。

八達通在Facebook上發文，指手機八達通卡的線上增值服務暫時未能提供，客戶可繼續到便利店，車站及其他實體渠道用現金增值。交通和零售支付不受影響。八達通表示會盡快恢復手機八達通卡線上增值服務。

有用戶在八達通Facebook留言，指增值失敗但信用卡又有扣錢，更表示最差的是熱線電話無人接聽，形容「咁大間公司, 電話都無人聽?」。

增值失敗, 信用卡又扣左錢, 最差成朝都無人聽, 你地咁大間公司, 電話都無人聽?

增值失敗，我銀行又扣左錢，咁點様可以退款比我⋯

我剛剛由Apple Watch轉移八達通到IPhone, 結果整張八達通狀態變成”unavailable”, 請問和你們現時的故障有關嗎？

有用戶更加指自己剛領取消費券，但八達通卡沒有顯示，形容「成張八達通卡無咗！」

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記者：李榮忠