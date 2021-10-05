【職場哲學】開會次數決定員工的價值 鄭丹瑞專欄：抗拒開會不適合做管理層

▲ 鄭丹瑞發表對職場開會的看法。

上周午飯時間，忽然收到四方八面的手機短訊留言，有人恭喜我、有人取笑我，而我則一頭霧水，然後見到損友吹水群組傳出一段新聞，其中提及我將會加入某電視台，擔任綜藝節目甚麼大總管云云。

有媒體記者打電話向我求證，我笑住回覆她：「我知道這件事情的時間，不比你早。」這些年來，我習慣埋首做自己喜歡的事，而且說做便做，一意孤行，接近「獨裁」；我對「開會」抗拒，我的歪理是：一班人開會，我提出自己的想法，有人想加少少這樣，又有人想減一點那樣，那出來的就不是我原本想要的東西，我願意為自己的出品負責，不論成敗。但當個個都有份加意見，講完又可以拍拍屁股走人，要我為他們的閒話兩句埋單，我就很不甘心。所以，我很早就明白，自己沒有可能再為大機構效力。

當年做管理層，就試過被同事在開完一個冗長的工作會議後投訴：「其實用開會去研究、討論同埋講人閒話嘅時間去做實事，我哋已經做完個project。總好過依家，沒完沒了，今日傾唔晒，又要再擇日開會。」前輩智者講過：「開會次數，會上發言的多少，是決定一個員工在一間機構的存在價值。」如果以這個標準去為自己的存在價值衡工量值，我肯定是《魷魚遊戲》中第一個犧牲品。

「你咁抗拒開會，已經擺明唔適合做管理層。」好事之徒最知我心。加盟一事，純屬猜想。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「純屬猜想」