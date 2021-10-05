【追討佣金】恆大•睿峰及珺瓏灣售後涉拖欠佣金　美聯及香港置業入稟追逾4748萬

▲ 恆大•睿峰及珺瓏灣推售後疑被拖欠佣金，美聯及香港置業入稟追發展商逾4345萬。（資料圖片）

長沙灣恆大•睿峰及屯門恆大•珺瓏灣兩住宅項目早前推售，美聯物業及香港置業日前入稟高院，指根據協議，出售兩項目單位後，被拖欠逾4,748萬元佣金，遂向發展商追討被拖欠之佣金。

原告美聯物業代理有限公司及香港置業（地產代理）有限公司；答辯人Twin City Holdings Limited及Fortune Choice Development Limited。

根據4份入稟狀指，答辯人分別為長沙灣恆大•睿峰及屯門恆大•珺瓏灣住宅項目發展商。原告指與作為發展商代理的恆大物業代理（香港）有限公司，於2019年10月及11月簽訂協議，由原告就以上兩個住宅項目擔任其中1個銷售代理，根據條款，任何單位經原告簽訂初步買賣協議後，原告可獲1%佣金，並須於完成交易後，由答辯人向原告支付。

入稟狀指，美聯就長沙灣恆大•睿峰項目完成交易或已簽訂初步買賣協議單位共涉30個，根據協議發展商須支付佣金共逾487萬，惟答辯人只支付逾7.5萬元，餘額逾480萬仍未支付。至於屯門恆大•珺瓏灣項目單位則涉及共337個，原告可獲佣金共逾3,975萬，答辯人只支付逾540萬，餘額逾3,434萬仍未支付。

入稟狀續指，香港置業就長沙灣恆大•睿峰項目已簽訂初步買賣協議單位共涉31個，根據協議應獲佣金共逾460萬，惟答辯人只支付逾30萬元，餘額逾429萬仍未支付。至於屯門恆大•珺瓏灣項目單位則涉及共31個，原告可獲佣金共逾464萬，答辯人只支付逾60.4萬，餘額逾403萬仍未支付。

原告指曾透過律師去信答辯人追討但不果，惟答辯人未有支付佣金餘額，原告遂入稟要求答辯人支付共逾4,748萬被拖欠之佣金餘額，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧