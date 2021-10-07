【體壇尖子】肥仔變賽艇運動員改變人生軌道 自認不是讀書人感激媽媽愛的支持

▲ 被譽為「香港賽艇界新星」的陳至鋒不諱言未來會走教練路線，持續學習，培育下一代做運動員。

「我玩划艇時，並不認識這種運動，只覺得贏了比賽後，刷了存在感，感覺到自己存在的真實。」這是被譽為「香港賽艇界新星」陳至鋒在訪問時的第一句話。

的確，人們給事物賦予甚麼樣的價值，人們就有甚麼樣的行動。自此，至鋒專注於賽艇，甚至如願做了全職運動員，一路走來，他最感謝的人除了是讓他入賽艇校隊的中學體育老師外，就是一直支持他的母親，他說：「是她叫我決定好目標後就不要害怕，只要勇敢地全力以赴。」

▲ 一坐上賽艇機訓練，他便會全神貫注地把賽程零為止。(被訪者提供)

今年23歲的至鋒，先要數一數他近年的巴閉史。他是2021世界室內賽艇錦標賽輕量級男子23歲以下2000米賽事奪得亞軍、2020 年 Concept 2 室內賽艇（滑軌）輕量級男子19 至 29 歲 21,097米（半馬）項目打破世界紀錄成績、2019年亞洲錦標賽和趙顯臻聯手奪得輕量級男子雙人雙槳艇金牌.....

如此亮麗的成績背後，除了汗水外，也少不了淚水的印記，別看現時面前身型高佻、肌肉結實的陽光男孩，言笑晏晏，原來自小是肥仔一名兼寡言。「我是由細肥到大，人稱肥鋒，加上不愛說話，沒有同學仔喜歡和我玩。媽媽怕我有自閉症，常找老師叫人同我玩，或者讓我參加各項運動校隊，老師們都不勝其煩。所以我都有去過足球和籃球隊試玩，可惜體能未能過關，甚麼隊都入不到。」他笑說。

▲ 最開心回母校到教過他的老師和校長們。(被訪者提供)

難忘破學界紀錄

直至升上中學後，媽媽同樣重施故技，而他極想入到校隊，只為一個原因。「我見校隊的運動衫好靚，只要入到任何一個校隊都有衫攞架。」只是同樣地他一個校隊都沒有入選，「其實一直好想入籃球隊，而負責籃球隊和室內划艇隊的老師是同一人，他問我不如划艇，我當然說好，於是便在划艇隊跟操。」他尷尬地說。

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直到有次學界比賽，有隊員受傷不能出賽，他以後備身份代之，即在學界賽奪得第四名，翌年更以破學界紀錄姿態摘下 C Grade 1000 米金牌。

他說這是史無前例的興奮事，更直言自己小時候患有哮喘，所以導致體能差，直到玩室內賽艇後，情況才慢慢改善。自此他便專心一意玩此運動。只是他亦曾在中三的學界賽一度失手，但在老師建議下，嘗試真正的「落水」練習，感受不一樣的賽艇經驗。

「戶外賽艇與室內賽艇的難度差別很多，在水上要考慮風速、水感、突發等因素，其實是好有挑戰和更好玩。」經過一輪的戶外賽艇訓練後，他的技術得以提升不少，繼而在學界賽再奪銀牌，並獲得加入港青的機會。

自責令團隊失獎牌

2014 年亞洲青年錦標賽是至鋒的港青首戰，因個人失誤而令其四人艇失掉獎牌。「那次是在決賽與韓國爭銀牌，是我在最後100米Crab槳，被後上隊伍反超前而跌到第 4 位。」賽後他說沒辦法原諒自己的大意失誤，半年內都不願、不敢、不能坐上四人艇。備註：Crab槳即是當賽艇手失誤時，槳葉被捲進水中，輕則賠上速度，重則可導致艇隻完全停止。

「這次失誤的帶來的打擊和刷存在感一樣來得震撼，的確是有點意志消沉。好彩教練和隊友都對我不離不棄，安慰我慢慢來，不玩四人艇就專注個人速度訓練，最重要是繼續保持住狀態。」他說。

▲ 陳至鋒回到母校葛量洪校友會黃埔學校，與眾師弟師妹分享運動員的苦與樂。(被訪者提供)

至鋒經過大半年時間的努力慢慢克服內疚後，在 2015及16年連奪兩屆亞青單人雙槳艇金牌，中學畢業後隨即投身全職運動員之列。雖說是順利過渡，但當中少不免有世俗的掙扎，單親家庭長大的他，和媽媽感情至深，在作出人生大決定的同時，也會顧及媽媽的意見和感受，豈料他還未說出決定前，媽媽已經叫他做全職運動員。

媽媽尊重至鋒決定

「自我在學時玩賽艇開始，媽媽已經很支持我。老實說，我不是讀書叻的人，從小媽媽不著重我的學業，但就對我的操行、紀律、責任心等有要求。她知道我是不能運動和學業兩兼顧的人，倒不如專注做好一樣便成。所以她很尊重我的選擇，並且常會鞭策我在比賽中的訓練是否有努力去做到最好。」他說。

就是媽媽常給這種做到最好的「愛的鼓勵」，令到他常笑謔自己可能有強迫症，「因為我是那種只要一坐上賽艇機，Set 好時間、距離、賽程，便一定要划到歸零為止才會停止。」

▲ 當日回母校，陳至鋒所得的禮物都不算少，有師妹送贈親手繪的畫作留念。(被訪者提供)

但他也說這種對自我要求不斷提高所導致的壓力，都會令到自己有點透不過氣來，例如他今年便無緣代表港隊出賽東京奧運，「愈是好想好想，就反而會練得不夠好。我明白這是我性格急躁所致，玩了划艇多年，自問耐性進步不少，但心理質素方面還是需要時間訓練提升。」

後記：分享與傳承

有感於自己在成長路上，遇著許多很好的明燈引路者，而造就了今天的自己。所以近日他參與了「恒生——體院精英運動員全方位發展計劃」（Community in Action），在上周四回到母校葛量洪校友會黃埔學校，跟一眾師弟師妹分享運動員點滴。

▲ 陳至鋒在台上發問，台下的師弟師妹踴躍地搶答。(被訪者提供)

此計劃是安排運動員以第一身經驗，以互動方式與青少年交流，向學生宣揚積極堅毅的精神，喚起他們對運動的興趣，「每種運動都需要有人去傳承，而且從小引發興趣去學更好。時隔多年再回母校，可以見到許多以前教過我老師、班主任、校長，真的好開心。」

看他很用心地在台上分享做運動員的苦與樂，他不諱言未來會走教練路線，持續學習，培育下一代做運動員。

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記者：郭秀芳