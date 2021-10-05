【死亡恐嚇】3歲細路每天都面對的死亡恐嚇 鄭丹瑞：一番好意變童年陰影

▲ 幾乎每天會死幾次，一番好意，變成童年陰影。

「做細路仔真係唔容易呀，每日都要面對死亡嘅恐嚇。」好事之徒做人阿爺之後，忽然有此慨歎：「而呢啲死亡恐嚇，仲係嚟自個小朋友最親嘅人，例如爸爸、媽媽、爺爺、嫲嫲、公公、婆婆。」我聽到一頭霧水，至親的人，愛孩子還來不及，怎會發出死亡恐嚇呢？

「其實你都有份恐嚇我個孫㗎！」好事之徒指控我，嚇得我出了一身冷汗，急問：「關我乜事？」

「我個孫三歲之嘛，夜晚瞓覺唔肯冚被，冬天出街着少件衫，佢個阿媽就會好緊張咁講：『因住凍死你。』喺飯枱食飯，坐唔定，郁身郁勢，阿嫲就會抵唔住頸，話個孫：『你小心成張凳反咗去後面，會跌死㗎！』個孫食嘢食得太快，阿公又會警告佢：『唔好食得咁心急，會哽死㗎！』上次，同你一齊帶個孫去公園玩，佢橫衝直撞，你記唔記得你同佢講過乜嘢？你叫佢：『唔好走，走得太快會仆親，會跌死㗎！』我個孫得嗰三歲，但係日日都收到死亡恐嚇！真係難為佢。」

聽罷，我啼笑皆非，但想深一層，好事之徒所言，又不是沒有道理。對小朋友來說，我們從來是百般呵護、無微不至，但是，為他們好的同時，卻忘記了，原來我們經常語帶恐嚇：爬得高會跌死、走得快會仆死、吃得急會哽死、穿得少會凍死……幾乎每天會死幾次，一番好意，變成童年陰影，大吉利市！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「死亡恐嚇」