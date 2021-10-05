【蚊叮蟲咬】38周孕婦被蚊咬不為意　小腿腫大兩倍需緊急剖腹

被蚊子叮咬是大家最常遇到的事，不過近日有名孕婦在家中被蚊子叮咬後，皮膚出現一個「蚊爛」，只覺得有點痕癢便抓了幾下，結果3天後該患處變得腫大，傷口更開始潰爛，更危及母嬰生命，要立即進行剖腹手術。

據《都市快報》報導，大陸杭州一名姓方的孕婦懷孕38週，一直在家中養胎，期間左邊小腿被蚊子咬了一口，一開始只覺得皮膚痕癢，沒有特別在意。不過「蚊爛」一直沒有消退，而且皮膚周圍開始腫脹。3天後，孕婦在睡夢中痛醒，驚見小腿脹成2倍大，「蚊爛」附近更出現潰爛，並感到高熱，乏力，立刻到醫院檢查。

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主治醫生表示，姓方孕婦左邊小腿皮膚發紅、溫度升高，有強烈的觸痛感，體溫更一度高達攝氏39.6度，而且患者當時呼吸急促，胎兒心跳達到每分鐘190-220次，存在胎兒窘迫的可能。

經外科醫師會診，方孕婦被診斷為「妊娠合併左下肢丹毒」，已危及母嬰生命，決定要緊急進行剖腹手術。

▲ 孕婦被蚊咬後，左邊小腿腫脹了兩倍大。（圖片來源：影片截圖）

幸好，在醫護人員的努力下，孕婦順利誕下3.6公斤的女嬰，並接受抗感染治療1週後，開心地帶著孩子出院。有專家指，溶血性鏈球菌侵入皮膚或黏膜淋巴管，所引起的淋巴管周圍組織急性炎症，好發於小腿及臉部，常見症狀為皮膚紅、腫、熱、痛、畏寒發熱，以及全身不適等。

專家進一步解釋，一般被蚊子叮咬不至於引起丹毒，但如果被叮咬後皮膚抓破了皮，丹毒病菌就容易侵入傷口，從而引起局部組織感染發炎。

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責任編輯：羅嘉欣