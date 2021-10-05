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【明星創業】符曉薇逆市斥7位數賣童裝　陳柏宇抱愛女力撐

娛樂 13:36 2021/10/05

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳柏宇符曉薇一家拍宣傳照。

陳柏宇太太符曉薇（Leanne）籌備3年的童裝品牌yelephant終於面世，獲得不少圈中人如謝安琪和吳雨霏的女兒穿衣支持，質量及設計亦獲得一致好評。

逆市斥資7位數字創業，老公陳柏宇瞓身支持，一家三口親自上陣拍攝宣傳照。

親力親為。

Leanne表示：「自從Abi（女兒）出世之後，發現買衫給小朋友原來是一件有技巧的事，好難買到又靚、質料又好的衫，試過買件都幾貴的衫俾Abi，點知一除衫就見她甩到成身黑色，所以對小朋友，質地好是最重要！基於此原因，創立yelephant時第一個重點是布料，然後就到設計。」

提到設計，Leanne直言最大靈感當然係女兒Abi。「質料好，跟著最緊要靚，可以mix and match ！ 大人有時想同小朋友襯埋一份都多些選擇；設計上我會將想法講給設計師，畫完再作出修改。 」

囡囡做生招牌。

至於老公有何評價，Leanne：「他好支持，覺衣服好靚，有時又會俾意見；因為暫時都以網店形式經營，希望着過的朋友可以多點分享，就算冇親身摸過，都可以靠口碑告訴大家是可信賴！」

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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