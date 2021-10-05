【天氣預測】熱帶氣旋迫近香港勢命名「獅子山」　天文台料周末狂風驟雨

秋老虎近日仍發威，天文台今日(5日)錄得高溫32.4度。可是天文台料周末氣溫將驟降，分別有熱帶氣旋和東北季候風「夾擊」影響香港，該熱帶氣旋更即將命名為「獅子山」。天文台預測周四天氣開始轉壞，周末有驟雨及狂風雷暴，更有機會水浸。

▲ 位於南海南部的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。（天文台截圖）

天文台預料，一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸。位於南海南部的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。

在與東北季候風的共同效應下，據九天天氣預報，本周五及周末期間，華南沿岸風勢頗大，有狂風大雨，海有湧浪。周五驟雨較多及有雷暴，海面有湧浪，吹東至東北風4至5級，間中吹6級強風。週末期間有狂風驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪，周六離岸更吹7級強風。

另外，位於南海的低壓有機會增強成熱帶性低氣壓，在未來兩、三日不排除生成颱風，據國際命名，若屆時雙颱風生成，將是今年第17號颱風「獅子山」（Lionrock，由香港提供），以及第18號颱風「圓規」（Kompasu，由日本提供，指圓規星座）。

天文台當值科學主任黎宏駿表示，除了在南海有機會生成颱風外，在西南方向同時亦有熱帶性低氣壓聚集，暫時未知會否形成熱帶氣旋，不過下一個熱帶氣旋將會以「獅子山」命名。黎宏駿指十月打風其實並不罕見，提醒市民星期5及周未天氣會變差，預料會有狂風驟雨，海邊有湧浪。

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記者：黃穎津