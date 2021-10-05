【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　張耀升首被發現時身體彎曲側躺地上

▲ 消防隊目陳顯基今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

2016年6月淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（5日）續。首先發現死者張耀升的消防隊目供稱，他在第2橫巷搜索時，左腳掃到硬物，隨後發現是張的呼吸器，他形容當時張身體彎曲，側身躺在地上，背向橫巷出口。

首先發現死者張耀升的消防隊目陳顯基今作供稱，他於2016年6月21日晚上7時許隨高級消防隊長朱偉文，由3號梯進入火場搜索死者張耀升。陳指，當時朱沿喉找到喉筆後向前推進，並於第2橫巷發現有五顏六色的火焰，於是灌水撲救。朱隨後推進至第3橫巷後，發現主巷前方頂部火勢猛烈，遂射水灌救。此時陳亦左轉第3橫巷內搜索，但未有發現。

▲ 高級消防隊長朱偉文今於死因庭作供。梁錦麟攝

陳續指，他們前進至第4橫巷後，由於灼熱難耐，朱示意後撤。兩人撤至第2橫巷時，朱負責於巷首作接應，而陳則半蹲半趴地往巷尾搜索，期間發現倉頂有紅光，並於走廊盡頭搜索時左腳掃到硬物，隨後看到張的呼吸器，並發現張身體彎曲，側身躺在地上，背向橫巷出口。

陳續指，當時拍打張的左邊肩膊，並以電筒照射張，但張未有反應。及後陳獨自將張拖行2米後，朱便趕到並以無線電呼叫增援，惟未有回應。陳遂蹲坐於地上以右手按地、左手拖拉張的背架，而朱則在後方施力，合力將張拖至主巷與第2橫巷交界。

陳指，由於現場溫度過高及兩人已筋疲力盡，朱決定撤出火場尋求增援。離開火場後，兩人隨即高呼張的位置，最後張被抬出火場。

陳又表示，當日在進行搜救工作前，曾於下午3時半至4時40分觀察鼓風氣的運作，期間曾開動電油鼓風機，一度能在入口看到主巷至第3橫巷交界的同袍。陳解釋，當時鼓風機並未足以排走現場濃煙，但有助增加入口處的能見度。陳又同意鼓風機會令煙霧吹入橫巷內。

當時與陳一同作搜救行動的高級消防隊長朱偉文供稱，當時火勢集中於主巷，而主巷與第3橫巷交界附近亦燃起五顏六色的火焰，故朱主力控制火勢。朱續指，當日撤離火場後，告知現場同袍張的位置後，自己曾一度失去知覺，經救護員治理後始恢復知覺。

死因研訊明(6日)續。

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟