【兩台大戰】TVB夥《我是歌手》班底炮製造星節目　Do姐鄭裕玲疑主持《男神廚房》　

▲ 無綫進行節目改革，有指找來鄭裕玲任《男神廚房》主持。

TVB今年製作選秀節目《聲夢傳奇》大受歡迎，除捧紅「三料冠軍」炎明熹外，其他學員如姚卓菲、鍾柔美和冼靖峰等也有不少粉絲。

剛被委任為TVB總經理（節目內容營運）的曾志偉進一步為大台節目進行新改革，有指TVB打算跟內地媒體合作，找來《我是歌手》班底製作歌唱競演節目。另外有指TVB計劃拍攝經典節目《美女廚房》男士版，邀請鄭裕玲任主持，若屬實的話，Do姐跟一眾男廚神的交流，甚有睇頭。

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《我是歌手》班底參與製作

曾志偉跟王祖藍回巢無綫後，搞作多多，近日傳聞無綫將跟內地芒果TV合辦「超S級港樂歌唱競演節目」，據知節目邀得《我是歌手》班底參與製作，無綫繼《聲夢傳奇》後再推造星節目，似乎希望培育新一代歌手接班。

而近日網上流傳節目宣傳單張，當中提到招募要求，除了年滿18歲以及不限性別和區域，另外要求參加者「沒有劣迹前科」。

其實《我是歌手》是湖南衛視從韓國MBC引進的同名大型歌唱真人秀節目，節目裡安排7名知名歌手同台競賽，每場由500名現場聽審決定歌手名次，第一季於2013年1月起播出，目前已播出至第四季。

▲ 《聲夢傳奇》十分成功。（取自instagram）

Do姐出馬主持新節目

另外，傳聞無綫計劃開拍新飲食節目《男神廚房》，此節目十足《美女廚房》的男士版，有指TVB會找來Do姐鄭裕玲任主持。

入行45年的鄭裕玲於影視界、廣播界的作品與節目均深入民心，為TVB多個大騷任司儀外，近年還主持節目如《超齡打工假期》、《Do姐去Shopping》、《Do姐有問題》均大獲好評，更有指她是TVB身價最貴的主持。

▲ 第一輯《美女廚房》推出時大受歡迎。（網上圖片）

至於經典飲食節目《美女廚房》共有三季，第一季於2006年首播，節目由鄭中基、方力申及梁漢文主持，三位男主持夠賤嘴外，廚師周中都十分鬼馬。

當年《美女廚房》每集嘉賓都卡士強勁，包括郭羨妮、蘇玉華、周秀娜、佘詩曼、Angelababy和鄧麗欣等，更請到楊千嬅和舊愛鄭中基同場，當中吳雨霏於節目裡「火燒廚房」一幕非常經典，更要出動工作人員滅火。

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第一季《美女廚房》大受歡迎，最高突破42點收視，打破《超級無敵獎門人》紀錄成為最高收視的遊戲節目。

其後開拍第二季時，更有取名「粥粉麵飯」的女助手，另外更加插美少女廚神參賽環節。及至2018年，無綫推出第三季《美女廚房》，找來蕭正楠、林盛斌及張振朗主持，可惜觀眾評價卻覺得大不如前。

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