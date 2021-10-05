【補血糖水】熬夜用眼過度頭暈月經遲來　中醫推介糖水補血養血【附做法】

▲ 中醫推介補血養血的食材及糖水

女性經常熬夜、用眼過度、容易頭暈、月經遲來宜補血。註冊中醫師梁尹倩在在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，血虛體質人士宜進食有助補血的紅色食物，她亦推介了一款補血養血糖水。

頭暈閉經宜補血

梁醫師指，月經週期正常是女性的健康指標之一。若月經姍姍來遲，連續3個月以上不見蹤影，從中醫角度來說屬於「閉經」。

閉經成因眾多，如果伴隨以下症狀，就屬於血虛體質引致的閉經。症狀包括：

容易頭暈、心悸、頭部隱隱作痛、面色偏白、頭髮欠光澤、脫髮、指甲容易折斷、手足麻痺、皮膚乾燥痕癢；

月經來潮時量少質稀、顏色淡紅，經期前後小腹隱隱作痛。

氣血虛宜吃補血紅色食物

梁醫師表示，血虛體質人士體內血液不足，常見於氣虛體質人士、白領、過度運動或勞累、久病體虛或手術後人士身上。這類人宜補血養血，適量食用有益氣補血、促進血液循環功效的紅色食物。例如，紅棗、紅豆、車厘子、牛肉等食物，屬性皆偏溫熱，多吃有助滋補氣血。

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食療推介

補血五紅糖水

功效：補血養血，紓緩血虛體質引致的頭暈、心悸、皮膚乾燥痕癢等症狀。

材料：紅豆30克、紅皮花生60克、紅棗6顆、枸杞子20克、紅糖適量

做法：

1. 材料洗淨，紅豆及紅皮花生泡水約半小時，瀝乾備用。

2. 在鍋內加1000毫升水，放入紅豆、紅皮花生、紅棗及枸杞子，用武火煮至水滾，轉文火煮半小時，加入紅糖煮溶即成。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣