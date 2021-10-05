【C朗出現】小曼迷吉吉手術成功獲C朗留言鼓勵　媽媽：奇蹟發生在我們身上

患罕見病脊髓性肌肉萎縮的10歲吉吉9月27日終完成風險甚高的脊柱手術，其媽媽透露手術十分成功，一家人早前希望能聯絡到吉吉偶像C朗，為他打氣，而C朗3天前在吉吉媽媽的Instagram貼文下留下心心符號及飛吻的表情符號，獲大批網民比Like！其媽媽Wenus向TOPick指：

見到c朗回覆我同吉吉好感動，之前雖然知道找c朗好渺茫，但係我都好想試吓幫佢完成呢一個心願，奇蹟竟然真的會發生在我們身上，我很想令吉吉知道人生是充滿希望的，不要放棄。我有同吉吉講：「你睇吓C朗個IG有3.5億人like佢，佢都睇到你個post真係好犀利。」

吉吉因脊柱側彎程度逾80度，壓着肺部而令肺功能只剩10%，故9月27日須作高風險的脊柱手術，Wenus今透露，手術十分成功，吉吉手術前曾感覺有東西壓著肺部，所以呼吸很辛苦，亦很容易嗆口，手術後則覺得呼吸更暢順。她指吉吉上周仍留在深切治療部，昨日終於可以轉到外科病房，而且終於可以「甩喉」，不用全日24小時用呼吸機，Wenus形容：

不過他真的很厲害和堅強，連ICU的醫生也說估不到他可以咁叻仔，不過始終傷口好大和深，他現在還需觀察傷口及康復情況。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Wenus早前向TOPick表示，10歲的吉吉為曼聯球迷並十分喜愛C朗，因欣賞他對人很好，吉吉上月初更曾收到曼聯領隊蘇斯克查來信鼓勵。吉吉之後拍片多謝蘇斯克查的來信，Wenus於上月中將影片上載至IG，大批網民留言為吉吉打氣，更不斷Tag C朗，C朗最後於3天前於貼文留下心心符號及飛吻Emoji！

Wenus早前又透露吉吉有一個「時間囊」，用以放進其最珍而重之的物件，希望18歲時可再打開，而裡面物品包括一本由朋友於外國購入關於C朗的書籍。詳情即看：【下一頁】

▲ C朗在貼文下留言。（IG截圖）

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、鄧凱文