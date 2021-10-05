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【終極上訴】暴動案「共同犯罪」原則上訴至終院　旺暴案上訴方指須證明群眾有共同目的

社會 14:45 2021/10/05

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暴動案「共同犯罪」原則上訴至終院，涉及2016年旺角暴動而被判囚7年的盧建民亦就同樣議題就定罪提出上訴。（資料圖片）

夫婦早前就2019年7.28中上環暴動案獲判無罪，律政司就有關「共同犯罪」原則是否適用於暴動及非法集結罪行的法律議題，上訴至終院。而涉及2016年旺角暴動而被判囚7年的盧建民亦就同樣議題就定罪提出上訴，兩案今（5日）合併於終院審理。

代表首上訴人盧建民的資深大律師李志喜今陳詞時指，2016年2月8至9日案發當晚，在旺角一帶曾發生不同事件，而要證明被告參與暴動，控方首先要證明被告參與了一個非法集結，而該非法集結最終演化成一場暴動，控方亦有責任清晰界定，被告與至少另外兩人，集結在一起參與了哪一部分的非法集結。

李續指，現時盧面對的控罪中，完全沒有指出他參與了哪一個非法集結，而在正確詮釋《公安條例》18及19條的情況下，控方亦有責任界定誰是最初構成了非法集結的群眾，並證明這些群眾是有共同目的，控方並需指出群眾的共同目的是什麼。

李指出，《公安條例》並非用以打擊隨機的暴力事件，涉案被告必須是擁有共同目的，而且以暴力手段達致該共同目的，而集結在一起亦非指隨機一群群眾。

代表次上訴人湯偉雄的資深大律師戴啟思則陳詞指，《公安條例》18及19條訂明，有共同目的而集結在一起，出現在非法集結現場的人，才會被定罪，因此不在現場的人將不能因共同犯罪的原則被定罪。

律政司署理副刑事檢控專員周天行則回應指，《公安條例》19條有關暴動罪的條文中，並沒有明文規定控方需證明涉案被告之間有共同目的，無論是非法集結或暴動罪，控方均只需證明涉案被告集結在一起而作出擾亂秩序等的行為即可。

周又指，條文沒有要求控方分辨出誰是最初構成非法集結的人，因為即使是後來者，只要他們身處非法集結現場即可定罪。而非法集結和暴動控罪中已指明，被告需與至少另兩名人士集結在一起，才會構成控罪，否則只會被控《公安條例》17b條的公眾地方內擾亂秩序行為罪，反映條文已將兩者清晰區分，單獨作出暴力行為的人並不會被視為參與非法集結。

盧建民提出的上訴議題包括，在證明暴動罪時，證明至少 3 人為「共同目的」聚集在一起，是否有別於證明他們意圖作出擾亂秩序、帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為？如是，被告在作出該等訂明行為和破壞社會安寧的行為時，是否必須具有以該方式執行該「共同目的」的特定意圖？而在證明「共同目的」時，控方是否需要證明被告之間共享或互相理解該共同目的，或曾作出溝通？若被告之間意圖在必要時以武力互相幫助，以應對可能阻撓他們執行共同目的的人，此舉是否暴動罪的一個獨立的犯罪元素等。

湯偉雄提出的法律議題則是，普通法共同犯罪計劃原則是否適用於非法集結罪及暴動罪？如是，共同犯罪計劃原則中的「被告人不必在場」原則，是否適用於非法集結罪和暴動罪？

雙方陳詞完畢，終院5名法官押後頒布判決。

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記者：楊詠渝

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