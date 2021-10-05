【Netflix劇集】申敏兒金宣虎人氣急升　《海岸村Cha-Cha-Cha》被封年度最療癒韓劇

▲ Netflix韓劇《海岸村Cha-Cha-Cha》捉緊夏天的尾巴，走治癒小清新路綫，堪稱2021年的療癒劇。

Netflix韓劇《海岸村Cha-Cha-Cha》捉緊夏天的尾巴，走治癒小清新路綫，堪稱2021年的療癒劇。劇中兩位主角金宣虎、申敏兒譜出夏日浪漫戀曲，細味二人的鄉村愛情故事，加上海天一色的純樸美景，在不能隨時、隨意出外旅遊的疫情期間，讓觀眾一解旅行癮，成為防疫期間必看的放鬆小品。

▲ Netflix 韓劇《海岸村Cha-Cha-Cha》中，申敏兒和金宣虎演出自然、討喜，兩人的化學反應也是必看亮點。

《海岸村Cha-Cha-Cha》正在熱播中，自8月尾首播以來，更已火速登上Netflix排行榜第一位，引起網民熱議，口碑相當不俗。「最強男二」金宣虎繼去年以韓劇《Start-Up》爆紅後，今次以男主角演出新劇，而「浪漫喜劇女王」申敏兒也睽違兩年回歸電視劇，兩位主角不但外形登對，加上笑起來同樣有酒窩，故被粉絲稱為「酒窩情侶」。

故事改編自2004年韓國電影《我的百事通男友洪班長》，來自首爾的頂尖牙醫尹惠珍（申敏兒飾）因不想昧着良心賺錢，而得罪無良牙科院長遭到封殺，幾經波折後來到漁村「公辰村」生活並開設牙科診所，遇上無所不能、卻沒有正職的「洪班長」洪斗植（金宣虎飾）。短短兩集，他已展示多份「炒散」，包括速遞員、咖啡師、桑拿房員工、活動攝影師、修船、地產經紀等。

▲ 洪班長是公辰村最受歡迎的男生，具備各種專業資格，樂於助人的他在鎮上為村民排憂解難。

現實主義、高傲的尹惠珍，起初由大城市來到小鎮時，總覺得自己高人一等，因生活習慣跟村民格格不入，鬧出許多不愉快的事，更得罪全村所有人，以致沒有病人願意來求診。相反，洪班長是公辰村最受歡迎的男生，具備各種專業資格，樂於助人的他在鎮上為村民排憂解難。即使他時常跟惠珍鬥嘴，但其實多次暗中幫助對方，令村民逐漸解開誤會，慢慢接納這外地人惠珍。

▲ 高傲的尹惠珍，起初由大城市來到小鎮時，總覺得自己高人一等，因生活習慣跟村民格格不入，鬧出許多不愉快的事，更得罪全村所有人。

兩人是一對歡喜冤家，不論是性格、背景都迥然不同，相處時雖然經常出現矛盾，但幾經磨合後，尹惠珍發現自己似乎默默被對方影響，變得有人情味。愛情早就悄悄在二人心中萌芽，但雙方都不願踏出第一步，而事實上洪班長對惠珍早就一見鍾情，但礙於自身的過往經歷，使他不敢放膽去愛。期間，惠珍重逢大學同窗、知名綜藝節目製作人池成賢（李相二飾），而成賢在大學暗戀過她，兩人再次相遇並發展出一段三角戀。

▲ 惠珍重逢大學同窗、知名綜藝節目製作人池成賢（李相二飾），而成賢在大學暗戀過她，兩人再次相遇並發展出一段三角戀。

成賢的出現，讓惠珍心亂如麻，但亦讓她更確信自己對洪班長的愛，並主動向對方表白。一直遏抑愛意的洪班長，想起村民奶奶的勸導，「人生看似很漫長，但實際上很短暫」，終於願意誠實面對自己，不再為無謂的事情蹉跎光陰。二人終於突破友情，正式交往，不過，他們的感情亦即將面對新的考驗。

全劇調子清新輕鬆，劇情設定在濱海小鎮公辰村的故事，取景地在韓國慶尚北道的浦項市，望着一望無際的大海，遼闊晴朗的天空，散發漁港閒適寧靜氣氛，讓人看了心曠神怡，一下子忘卻了所有的城市喧囂和煩惱。劇情不太緊湊、步調較為慢，讓疫情下久未外遊的觀眾，可感受純樸的海岸村風光，令人感到治癒。

▲ 面對惠珍的告白，洪班長想起奶奶的勸導，終於願意敞開心胸。

申敏兒和金宣虎在劇中演出自然、討喜，兩人的化學反應也是必看亮點，由歡喜冤家演變成互生情愫擦出火花。當中，洪班長的暖男貼心舉動，令廣大女性觀眾都極之心動。此劇除了浪漫愛情外，還有充滿許多療癒的人生金句，如「人生哪會永遠無風無雨？反正就算撑傘還是會淋濕，那不如直接享受當下吧！」、「為甚麼妳可以隨意評論他人的人生，卻不喜歡被別人評價？」，傳達了溫暖的人生理念，這些台詞都值得我們再三回味。

記者：曾嘉善