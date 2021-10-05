【#好掛住日本】坤哥直擊吞拿魚解體　夥周奕瑋介紹貼地價民宿

▲ 坤哥與Jarvis有成條吞拿魚中落食，又有靚到絕吞拿魚壽司，令人羨慕。

一共9集的全新旅遊節目《#好掛住日本》，主持吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）均為日本達人，二人走遍了東京、大阪、和歌山及京都等地，從人物、風景及美食三大範疇，了解日本各城市在疫情下的最新情況。

昨晚（4日）播出的第4集，坤哥與Jarvis到訪和歌山黑潮市場，觀賞「吞拿魚解體」show；原本一日三場的「吞拿魚解體」show，因疫情影響現時只維持一日一場。

首次到和歌山的坤哥充當解體Show「小助手」，並以為「吞拿魚控」Jarvis謀福利為由，將整條吞拿魚中落「據為己有」，並將之與Jarvis分享。終可一嚐地道新鮮靚吞拿魚的Jarvis十分興奮，並教坤哥如何用匙羹「筆」吞拿魚中落來吃，二人鯨吞吞拿魚中落，食相既豪邁又舒暢！

▲ 坤哥化身「吞拿魚解體」show小助手。

二人還品嚐了色澤極為漂亮的大拖羅、中拖羅、赤身、腦天以及面頰壽司，Jarvis邊食邊感嘆謂：「腦同面喺香港真係幾多錢都食唔到！」坤哥則邊質魚生落口，邊大叫：「真心感動」，令Jarvis哭笑不得！

坤哥與Jarvis及製作組亦有貼地一面。今晚及明晚（5日及6日）播出兩集，二人將以貼地價入住黑門市場附近的百年歷史民宿「黑門吹雪」，一晚約需20,000至25,000yen（約港幣$1,400-$1,750）便可五至六人入住（未計清潔費）。

2人在京都入住的「有緣舍」民宿，只需25,000-30,000yen（約港幣$1,750-$2,100），便可容納多達八人入住，民宿內更有小庭園，環境優雅。

未來兩集的美食挑戰，坤哥與Jarvis將會品嚐京都特色20格手織壽司便當，只需2,900yen（約港幣$208），便能吃到賣相精緻講究、且雲集京都最正食材的美味壽司。

▲ 坤哥與Jarvis在京都品嚐豆腐料理。

另外，坤哥與Jarvis在京都還品嚐了當地出名的「豆腐料理」，雖然食材用料簡單，但炮製出來的美食卻相當精緻兼別具心思，且價錢大眾化，絕對值得一試。

節目除了玩同食，更會透過「信鴿」任務，帶出一個又一個關於愛的感人故事；兩位主持接受《東張西望》專訪時坦言很感動。坤哥謂：「大家對我改觀咗，可能我太耐冇真人騷，一個接近觀眾近啲嘅我終於出現番，大家可能覺有改變。」

▲ 12. 波多野裕介在香港工作多年，因疫情已兩年沒有回日本探望家人。

Jarvis則補充指節目「淚點」處處：「好多人話估唔到旅遊節目有洋蔥，睇完好感動，會喊住睇。第一集係羨慕嘅眼淚（「倒瀉四天王」壽司）、第二集係熱血嘅眼淚（挑戰攀登富士山山頂），第三集係感動嘅眼淚（速遞母親的味道）。」

本周坤哥與Jarvis將繼續化身「信鴿」，第六集的任務更是代替因疫情已兩年沒有回日本探望家人的金像獎音樂人兼電影配樂師波多野裕介，向身在日本的父母及叔公送上心意及禮物。

同場加映：Anson Lo訪問