【性侵女同志】涉扮TB性侵女同志　被告指事主「無表達過唔鍾意男人」

▲ 涉扮TB性侵女同志,被告指事主「無表達過唔鍾意男人」。(資料圖片)

無業男於女同志交友應用程式中自稱是「TB」(Tomboy),相約年約20歲女同志到酒店後涉強姦及非禮,案件今(5日)於高等法院續審。被告今續自辯稱登入女同志交友應用程式只想「識女仔」及「純粹八卦」。控方問及被告當時有否覺得事主可能是同性戀。被告供稱有可能,「唔係絕對無可能」,因事主「從來無表達過只鍾意女人或者唔鍾意女人」。

被告曾子豪(現年30歲),被控1項強姦及1項非禮罪,控罪指他於2020年2月27日,在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯X。

被告今續作供時指現在知「lesbian」解作女同性戀者,但強調與警方錄口供時並不知道。控方盤問時指,警方問及「lesbian」解釋時,被告刻意迴避,並稱不知道「lesbian」及「TB」(Tomboy)之解釋。控方指被告根本知道解釋,因現在稱不知道的話實在太荒謬,故才改口稱知道,被告否認說法。

控方引述被告證供指,被告稱知道「butterfly」為女同志交友應用程式,但不知道是專屬,亦沒有列明禁止男性使用字眼。控方指女廁外亦不會寫明男性不准進入,問及被告會否進入女廁,被告停頓數秒後回答不會。

控方續指「butterfly」沒有提及是男同性戀或異性戀交友程式,被告不是同性戀及女性,問及被告作為異性戀人士使用該程式目的。被告回應「識女仔」及「純粹八卦」。控方指事主X稱希望找「A girl who cares for me」(關心我的女孩子)。被告供稱看到「girl」這個字,但沒有留意當中含意,控方質疑有何複雜,被告稱只留意「cares for me」,被告又指在網絡世界「唔會每句去深究」。

控方問及被告當時有否覺得事主可能是同性戀。被告供稱有可能,「唔係絕對無可能」,因事主「從來無表達過只鍾意女人或者唔鍾意女人」,被告稱「覺得真係同性戀會表達唔鍾意男人或好憎男人」,但他忘記事主曾否說過。被告又指當時認為毋須問X是否女同性戀,因最初覺得X對他並沒有興趣。

聆訊明(6日)續。

記者:林育慧