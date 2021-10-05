【性侵女同志】涉扮TB性侵女同志　被告指事主「無表達過唔鍾意男人」

▲ 涉扮TB性侵女同志，被告指事主「無表達過唔鍾意男人」。（資料圖片）

無業男於女同志交友應用程式中自稱是「TB」（Tomboy），相約年約20歲女同志到酒店後涉強姦及非禮，案件今（5日）於高等法院續審。被告今續自辯稱登入女同志交友應用程式只想「識女仔」及「純粹八卦」。控方問及被告當時有否覺得事主可能是同性戀。被告供稱有可能，「唔係絕對無可能」，因事主「從來無表達過只鍾意女人或者唔鍾意女人」。

被告曾子豪（現年30歲），被控1項強姦及1項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯X。

被告今續作供時指現在知「lesbian」解作女同性戀者，但強調與警方錄口供時並不知道。控方盤問時指，警方問及「lesbian」解釋時，被告刻意迴避，並稱不知道「lesbian」及「TB」（Tomboy）之解釋。控方指被告根本知道解釋，因現在稱不知道的話實在太荒謬，故才改口稱知道，被告否認說法。

控方引述被告證供指，被告稱知道「butterfly」為女同志交友應用程式，但不知道是專屬，亦沒有列明禁止男性使用字眼。控方指女廁外亦不會寫明男性不准進入，問及被告會否進入女廁，被告停頓數秒後回答不會。

控方續指「butterfly」沒有提及是男同性戀或異性戀交友程式，被告不是同性戀及女性，問及被告作為異性戀人士使用該程式目的。被告回應「識女仔」及「純粹八卦」。控方指事主X稱希望找「A girl who cares for me」（關心我的女孩子）。被告供稱看到「girl」這個字，但沒有留意當中含意，控方質疑有何複雜，被告稱只留意「cares for me」，被告又指在網絡世界「唔會每句去深究」。

控方問及被告當時有否覺得事主可能是同性戀。被告供稱有可能，「唔係絕對無可能」，因事主「從來無表達過只鍾意女人或者唔鍾意女人」，被告稱「覺得真係同性戀會表達唔鍾意男人或好憎男人」，但他忘記事主曾否說過。被告又指當時認為毋須問X是否女同性戀，因最初覺得X對他並沒有興趣。

聆訊明（6日）續。

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記者：林育慧