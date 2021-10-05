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【澳門疫情】澳門明起關閉戲院、健身室等多個場所　賭場則繼續開放

社會 15:19 2021/10/05

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澳門明起關閉戲院、健身室等多個場所，賭場則繼續開放（資料圖片）

澳門新冠肺炎疫情反覆，昨（4日）單日增3宗確診，詳情請看：下一頁；澳門當局宣布，部份娛樂場所包括電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、“卡拉OK”場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳，將於明凌晨起關閉，惟賭場則仍繼續開放。

此外，澳門政府亦對路環聖方濟各街平民村實施封閉措施，以分批安排圍封範圍的居民接受採樣。穿著防護裝備的工作人員會記錄每戶人數、聯絡電話、長者及特殊需要人士數目等資料，同時向住戶派發圍封期間各措施工作安排之資料及緊急聯繫方式。

稍後，市政署會為每名居民提供應急食物包，同時亦將安排主餐供應熱食飯盒，滿足居民基本需要。

《健康台》最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

 

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