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【請吃飯的姐姐】曾跟洪欣絕交一年　蔡少芬主動修補閨蜜情

娛樂 15:37 2021/10/05

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蔡少芬很重姊妹情。

內地綜藝節目《請吃飯的姐姐》昨晚播出第九集，「港普F4」蔡少芬（Ada）、陳法蓉、朱茵及洪欣的「世紀閨密情」竟亮起了紅燈，Ada曾經單方面與洪欣絕交，斷絕來往整整一年，友誼小船差點說翻就翻！

節目中，4位姐姐談起彼此的「神仙友情」，Ada坦言多年來朋友間總有磨擦：「不可能永遠都說好朋友沒事的，說實話她們每一個都得罪過我，我有一年是完全不跟洪欣聯繫的！」

洪欣不知被Ada斷交。

Ada續說那一年洪欣情緒出現問題，令她無辜中箭慘受傷害：「那年我跟她做了一個事情，我為了她付出很多，但她那時候情緒有問題，整個好像變了另一個人，然後讓我很不開心，受很大的傷害。那時我跟自己說，我要跟她絕交，我不會再找她了。可是別說我沒找她，她一年也沒找我。」

原來洪欣完全沒察覺Ada的單方面絕交，她說：「我那時真的不知道，哈哈，但Ada太愛我了，對我又愛又恨，沒辦法。」幸好，Ada最終沒再賭氣，主動找回洪欣，修補這段難能可貴的閨密情。

陳法蓉爆戀情。

今集另一爆點是陳法蓉自爆曾被求婚，思前想後決定悔婚：「確實是有一個男朋友跟我求婚，而且我答應了，但是總覺得有事情是不對的，因為他送我100樣東西，我99樣都不喜歡的。如果我嫁給一個不了解我的人，在他的幻想中我是另一個人，我也不會快樂的。」

同場加映：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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