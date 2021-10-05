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【通訊失效】方保僑料Facebook遙距更新致死機　建議商戶多平台開帳戶避險

社會 15:44 2021/10/05

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，Facebook死機與遙距更新路由器及網絡設定有關。（資料圖片）

即時通訊應用程式WhatsApp、以及社交平台Facebook、Facebook messenger及Instagram昨突然故障，經歷近7小時修復後方回復服務。

Facebook較早前解釋，事件由錯誤配置更改（faulty configuration change）而產生，因網絡流量中斷，對數據中心的通信構成影響，導致服務中止；強調無用戶的數據受到影響。

資訊科技商會榮譽會長方保僑就指，是次故件眾說紛紜，但據Facebook官方說法推測，估計是遙距更新路由器及網絡設定時出現錯誤，員工需要親自進入數據中心進行修復，所以導致長時間服務中止。

現時5G及雲端科技盛行，不少公司都依賴數據中心運作，方保僑就提醒營運數據中心的公司，任何遙距更新都涉及風險，當數據中心涉及眾多客戶或公眾利益時，更應小心處理，或採用實體更新等方式，避免出現相同情況。

被問及Facebook服務中止會否增加資料外洩的風險，方保僑就認為伺服器停機對資料保安有利有弊，當黑客大規模攻擊時定然有跡可尋，是次事件似乎未見此情況，無需過份擔心。

他亦主動提及「網絡移民」的問題，他稱，任何軟件和平台均有故障的風險，或導致企業蒙受損失，建議企業在不同的平台開設帳戶，令風險分散。

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記者：陳梓蔚

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