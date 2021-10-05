【利益申報】被指擁多間離岸公司　董建華︰與擔任特首期間無關

▲ 董建華稱，有關事情和擔任特首期間無關，不會回應。（資料圖片）

國際調查記者同盟日期公布的調查文件，提及全國政協副主席、前特首董建華和梁振英曾擁有離岸公司。董建華今透過發言人回應指，有關事情與其擔任行政長官的工作期間並無關係，因此不會就此回應。

特首林鄭月娥今被問及事件時，拒對個案發表評論，僅稱本港有一個非常健全的利益申報制度，適用於行政會議成員和主要官員，指制度信任申報人，不會檢查、監察或調查每個人「須登記的個人利益」項目。又稱，需要申報的「須登記的個人利益」項目已列載在表格上，公眾可從網上查閱。

梁振英昨則稱報道有誤導成分，已交給律師處理，將發信追究有份參與該調查報道的網媒「立場新聞」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今在電台節目稱，據其了解，行會秘書處並不認為梁振英在任時，有違反申報制度。他認為，雖然申報制度可予市民監察政治人物，討論事件並無問題，但也不能變為政治攻擊。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君