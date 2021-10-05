  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (週三) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利益申報】被指擁多間離岸公司　董建華︰與擔任特首期間無關

政治 15:53 2021/10/05

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

董建華稱，有關事情和擔任特首期間無關，不會回應。（資料圖片）

國際調查記者同盟日期公布的調查文件，提及全國政協副主席、前特首董建華和梁振英曾擁有離岸公司。董建華今透過發言人回應指，有關事情與其擔任行政長官的工作期間並無關係，因此不會就此回應。

特首林鄭月娥今被問及事件時，拒對個案發表評論，僅稱本港有一個非常健全的利益申報制度，適用於行政會議成員和主要官員，指制度信任申報人，不會檢查、監察或調查每個人「須登記的個人利益」項目。又稱，需要申報的「須登記的個人利益」項目已列載在表格上，公眾可從網上查閱。

梁振英昨則稱報道有誤導成分，已交給律師處理，將發信追究有份參與該調查報道的網媒「立場新聞」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今在電台節目稱，據其了解，行會秘書處並不認為梁振英在任時，有違反申報制度。他認為，雖然申報制度可予市民監察政治人物，討論事件並無問題，但也不能變為政治攻擊。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【選委會選舉】董建華稱選舉為重要里程碑　梁振英指選舉政治告別過去胡鬧
15:56 2021/09/20
【選委會選舉】董建華稱選舉為重要里程碑　梁振英指選舉政治告別過去胡鬧
【十一國慶】董建華因身體不適未有出席國慶慶祝活動　正在家休養
13:29 2021/10/01
【十一國慶】董建華因身體不適未有出席國慶慶祝活動　正在家休養
沈帥青：政客利益申報要透明 那健康呢？
08:00 2016/09/14
沈帥青：政客利益申報要透明 那健康呢？

你可能感興趣

【選委會選舉】董建華稱選舉為重要里程碑　梁振英指選舉政治告別過去胡鬧
15:56 2021/09/20
【選委會選舉】董建華稱選舉為重要里程碑　梁振英指選舉政治告別過去胡鬧
【十一國慶】董建華因身體不適未有出席國慶慶祝活動　正在家休養
13:29 2021/10/01
【十一國慶】董建華因身體不適未有出席國慶慶祝活動　正在家休養
沈帥青：政客利益申報要透明 那健康呢？
08:00 2016/09/14
沈帥青：政客利益申報要透明 那健康呢？
林鄭月娥 梁振英 董建華 政治

最高瀏覽

【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
16:05 2021/10/05
【不倫關係】3母女共侍1夫輪流親熱　網紅毋懼批評：取悅老公的方法
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
12:46 2021/10/05
【有圖有真相】阿女玩擲彩虹中黃圈被指踩界　港媽與職員爭論不果︰上了一課
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣
12:40 2021/10/05
【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣